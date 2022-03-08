名流挺烏克蘭 李奧納多捐1000萬、JK羅琳援助兒童

奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐也大方出手，對烏克蘭捐了1000萬美元。（路透資料照片）

烏克蘭 遭俄羅斯 入侵損失慘重，全球名流持續聲援烏克蘭。4奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）表示自己的祖母是烏克蘭人，並捐出捐了1000萬美元。「哈利波特 」作家JK羅琳（J.K. Rowling）則承諾，捐出100萬英鎊（131萬美元）給她共同創辦的慈善基金會，幫助烏克蘭兒童。

根據關注中歐4國維西格勒集團（Visegrad，由捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克組成）現勢的推特帳號「Visegrad 24」表示：「李奧納多狄卡皮歐捐了1000萬美元給烏克蘭。他的外婆是烏克蘭敖德薩人。」

JK羅琳於2005年創立慈善機構「路摸思」（Lumos）致力幫助兒童，包括在烏克蘭首都基輔以西的日托米爾。俄烏戰爭後，基金會發起緊急募資，要替孤兒院的孩童提供緊急物資和照護，JK羅琳響應號召，表示將以個人名義捐出100萬英鎊。

以「哈利波特」系列小說知名的作家JK羅琳承諾，捐出100萬英鎊給她共同創辦的慈善基金會，幫助烏克蘭兒童。（路透資料照片）

此外，女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）今天在美國電影獨立精神獎擔任頒獎人，致詞時力挺烏克蘭，更在台下比中指表示不爽俄羅斯總統普亭。

而美國籍西班牙裔名廚安德瑞斯和他的公益組織「世界中央廚房」，則於俄烏戰事爆發後即刻動員當地餐廚，在烏克蘭西部城市利維夫等8城市，為逃離戰火的烏克蘭難民烹煮新鮮熱食，帶來希望。

「世界中央廚房」在俄國侵烏隔天的2月25日抵達波蘭，安德瑞斯則於27日抵達波蘭邊境，加入供餐工作；3月1日，他進入烏克蘭境內，在接近波蘭邊界的城市利維夫透過推特號召「廚師為烏克蘭煮食」（#ChefsForUkraine）。

美國有線新聞網（CNN）在3月5日越洋採訪安德瑞斯，他正在利維夫城內一家夥伴餐廳的廚房裡，面無懼色、大聲疾呼，「我們不會讓我們的人民挨餓，世界必須要發聲，煮食正是我們廚師們發聲的方式。」