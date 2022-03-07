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美官員：俄事先集結兵力攻入烏克蘭已近百分之百

因普亭侵烏成箭靶 旅英俄生在校連話都不敢說

中央社倫敦6日綜合外電報導
倫敦納爾遜紀念柱打上烏克蘭國旗的燈光。在英國留學的俄國學生擔心成箭靶，在校連話都不敢說。(美聯社)
倫敦納爾遜紀念柱打上烏克蘭國旗的燈光。在英國留學的俄國學生擔心成箭靶，在校連話都不敢說。(美聯社)

俄羅斯開始入侵烏克蘭後，21歲的俄國學生莉迪亞（Lydia）在校儘量不說話，因為擔心同學聽到口音會把戰爭怪到她頭上，但這場仗，她根本打從心裡反對。

就和許多離鄉背井負笈英國的俄羅斯學生一樣，莉迪亞並不支持普亭（Vladimir Putin）或他的政權，她在俄國甚至還有朋友可能因為反戰而入獄；但她擔憂，同學並不了解。上周老師談到俄國入侵時，她只覺得「丟臉，很想消失」。

她告訴英國「觀察家報」（The Observer）：「我沒有跟我感受相同人可以講話，很孤單。」

搬來英國後，莉迪亞為了更快學好英文，身邊只有只講英文的朋友，但現在她卻覺得心情無人能懂。

「我不想讓父母有壓力；受到制裁影響，他們沒辦法寄錢給我，已經夠緊張了。」

英國大學院校表示，支援旅英的烏克蘭學生是第一要務，但也會協助像莉迪亞這種覺得孤單卻不會開口求人的俄國學生。

英國大學校長組織「英國大學聯合會」（Universities UK）國際處處長史登（Vivienne Stern）說，各大學對「極度痛苦的」烏克蘭學生提供情感支援，並針對諸如金錢、簽證、想把父母帶來英國等問題提供建議，但也有很多學校會主動聯繫俄羅斯和白俄羅斯學生以了解狀況，並提供協助。

史登表示：「有遙傳說大學開始在驅逐俄羅斯學生，但就我所知，各大學非但沒有驅逐學生，還伸出援手，探尋他們可以提供何種協助。」

來自俄羅斯的英國劍橋大學（Cambridge University）地理研究員白崔（Dr Olga Petri）表示：「俄生在英國的遭遇不能和烏克蘭人的痛苦相提並論，但別忘了，這些俄國學生搞不好與家人斷了聯繫，可能非常孤單。」

白崔很欣慰劍橋上周發訊息給全體教職員和學生說，除了會協助烏克蘭人，也認知到俄籍學生與教職員可能承受的影響。

「我覺得孤單，而且有罪惡感。我的家人安全，沒有遭遇砲彈轟擊，但我覺得我的國家正在走向黑暗，俄羅斯似乎要落下新的鐵幕。

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