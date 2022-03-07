基輔動物園陷戰火 員工進圍欄陪睡安撫驚恐大象

烏克蘭受戰火肆虐，動物也成為受害者。圖為動物飼養員Kirilo Trantin在基輔動物園安慰一頭大象。美聯社

烏克蘭 受戰火肆虐，動物也成為受害者。基輔動物園 的亞洲象驚恐不安，必須施打鎮定劑；斑馬被砲彈聲嚇得直衝圍欄，只得關在室內；狐猴媽媽這週甚至拋棄新生兒，差點害死寶寶。

「華盛頓郵報」報導，全世界發生戰爭時，動物園時常受到牽連。基輔的動物園緊臨重要軍事設施，更在俄羅斯 進攻首都的可能路徑上，現在也受到波及。

空襲警報與爆炸聲整天響不停，夜晚也時不時傳出槍響，動物們受到驚嚇，出現越來越多受到壓力的跡象。

約50名動物園員工為了避免最糟情況發生，也為了躲避自身社區遭到攻擊，已經帶著約30名眷屬一起住進園區，24小時全天候照顧動物。

每當空襲警報響起，他們就躲進在鳥園和未完工水族館搭設的2個臨時庇護所，但大象和長頸鹿等大型動物，卻沒辦法躲到地下尋求掩護。

49歲的園長特蘭亭（Kyrylo Trantin）表示：「牠們沒地方躲，也沒地方跑。如果離開動物園，牠們沒有人類那麼多選擇，街道上四處都是戰車。」

在東部城市哈爾科夫（Kharkiv），費德曼生態公園動物園（Feldman Ecopark）表示，園區設施在最近的戰火中遭到破壞。

園方在臉書表示：「有些動物受傷，還有些死亡。費德曼生態公園所在地區仍在交戰，因此很不幸地，這並非最終的傷亡報告。」

這正是基輔動物園試圖避免的噩夢。位於基輔市郊的一個野生動物收容所已經把部分動物轉移至波蘭，包括獅子與老虎。然而，特蘭亭表示，基輔動物園的大型動物在和平時期都很難搬運，更別說是在戰火中。

事實上，特蘭亭在戰爭爆發前的1星期，就在為俄羅斯可能入侵預做準備，他向以色列海法（Haifa）的動物園園長取經，開始儲備食物和物資，以備在圍欄遭到攻擊後重建。

他回憶道，2月25日那天，「動物園附近傳來交火聲，子彈飛過我們的頭頂」。員工早已將部分動物轉移到室內，避免受到可能打到園區附近的砲火波及。

特蘭亭說，17歲的亞洲象荷瑞斯（Horace）因為有著大耳朵，加上敏感的性格，特別容易受到巨大聲音影響。因此，每晚都有一名員工進入荷瑞斯的圍欄陪睡，只要荷瑞斯因為睡得不安穩而醒來，就會餵牠蘋果，和牠聊天，直到牠放鬆下來。

荷瑞斯每天要吃掉約220磅（約99.7公斤）的食物，動物園目前還有約2星期存糧，希望能建立穩定的補貨供應鏈。

不過，基輔的絕大多數民眾已經有心理準備，若基輔遭到圍城，關鍵的供貨路徑很可能被截斷。

對動物園而言，目前最大的問題在於缺乏新鮮蔬菜，員工已經開闢菜田，盡可能替動物提供新鮮生菜。

由於道路封閉，住在河另一邊的部分動物園員工無法來上班，也有些員工已經入伍參戰。

33歲的雷布欽科（Ivan Rybchenko）是少數還能騎車來上班的員工之一。4日，他拿著香蕉在一處陽台圍欄餵食17歲的長頸鹿狄古托（Dguto），這是園裡的2隻長頸鹿之一。遠處傳來數聲爆炸聲，空襲警報響起，但他和狄古托都不為所動。

和許多同齡的烏克蘭男子不同，雷布欽科不打算加入地方防衛隊對抗俄軍。

他說，他選擇抵抗入侵的方式，是讓這些動物們活下去。「我負責照顧長頸鹿、鹿群還有馬群。如果我加入地方防衛隊，牠們就會死。」