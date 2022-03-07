烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

俄國入侵烏克蘭的全面戰爭，過去兩日正陷入死傷擴大、但雙方皆無明顯斬獲的圍城消耗戰。圖為在烏克蘭城市伊爾平，死於俄軍砲火的平民撤離者。歐新社

「3月6日是東正教徒的『寬恕星期天』，但在同一天的烏克蘭 ，卻有更多平民撤離者死於俄軍充滿惡意的『停火陷阱』...」俄國 入侵烏克蘭的全面戰爭，過去兩日正陷入死傷擴大、但雙方皆無明顯斬獲的圍城消耗戰。儘管周末，烏俄雙方曾一度達成「人道停火」好讓圍城平民安全疏散的短暫共識，但前線俄軍卻始終沒有放棄圍城砲擊，甚至對疏散群眾不斷開火、迫砲轟殺——這不僅讓人道走廊成了活靶廊道，也讓烏俄停火談判更陷入不共戴天的反覆破局。

俄軍對「人道走廊」的持續開火與惡意反悔，事實上也是對敘利亞、中非共和國、車臣...等戰爭行動中，俄國軍隊慣犯重現的戰爭罪老毛病。可令人絕望而諷刺的是，根據《華爾街日報》的報導，俄國國防部目前正在敘利亞的阿薩德政府控制區內，以每個月200至300美元的優渥待遇，緊急招募「敘利亞兵團」欲增援對烏克蘭的侵略行動。其中首批的敘利亞傭兵團，據傳已進入俄國本土整備待命。

而在同一時間裡，6日俄國各地也都出現了規模不一的「反戰示威」，光是星期天的24小時內，全俄國就至少有4400到4600人，遭到國安警察鎮壓逮捕；而被普亭總統新頒布的《反假新聞法》（所有烏戰資訊必須以「國防部說法」為唯一且統一的絕對資訊來源，否則報導者將被處以最高15年的有期徒刑）強行鎮壓、肅清中的俄羅斯各級媒體，6日也收到中央的緊急命令，要求所有公營單位與官方服務系統，必須在3月11日全面轉移到政府指定的「俄國本土伺服器」，以防止繼續遭遇境外網軍攻擊。

儘管俄國政府在下令的同時，不斷強調「俄國暫時沒有切斷國際網路」的規畫，但一連串的強硬命令與資訊斷線，卻已讓俄國民間極為緊張而不安地等待俄國即將全面「牆國化」、甚至是「新世紀鐵幕」重返的最壞預感。

A New York Times team witnessed the moment that civilians were fired upon in Irpin, Ukraine, just outside Kyiv. (This video contains scenes of graphic violence.) https://t.co/ukdsv7ZfFH pic.twitter.com/Sv6IyYBGcU — The New York Times (@nytimes) March 6, 2022

截至3月7日黎明為止，烏克蘭前線的最新戰況...？

在赫爾松陷落與札波羅熱核電廠被俄軍控制後，烏克蘭全線戰況在周末兩日陷入「圍城膠著」。

目前，在俄軍占據數量與火砲優勢的一級圍城戰區，主要集中在——東南方的亞速海要塞馬立波（Mariupo），東方緊離俄國邊境的第二大城哈爾科夫（Kharkiv），東北方距離俄國本土只有30公里的關口城市蘇梅（Sumy）——以上這三座城市確認被俄國全四面包圍，其中封鎖最嚴密，已經斷水斷電、糧食與醫藥物資都陷入嚴重短缺的，尤以孤陷敵營的馬立波最為嚴重。

但除了馬立波、哈爾科夫、蘇梅等3座陷圍危城外，俄軍在其他戰線的推進，也以緩慢、傷損嚴重，但卻沒有沒有「明顯被阻止」的攻勢腳步，持續往北方被俄國－白俄羅斯 邊境夾擊的切爾尼戈夫（Chernihiv），以及南方黑海的造船重鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv）轟炸進逼。

至於首都基輔的守城狀態，也較上個星期來得更受壓力——雖然俄國集結在基輔城北、綿延60公里的入侵兵團，目前仍沒有明顯動態，但隨著從白俄羅斯本土陸續開來的油罐車與後勤運補，俄軍的侵攻部隊也開始更積極地往烏克蘭西部、特別是基輔城西郊「迂迴包圍」，其中引爆激烈轟炸與戰鬥的，即為基輔西北20公里的郊區城市伊爾平（Irpin）。

伊爾平的激烈攻防戰，是繼布恰（Bucha）、博羅江卡（Borodianka）之後，俄軍在基輔城西的新一波「無差別轟城」激戰區。儘管伊爾平城市防線仍由烏克蘭政府軍防守，但現於此地的上萬平民卻在過去三日遭到俄軍猛烈砲轟、死傷慘重。考慮到東向的基輔城中區也仍被俄軍日以繼夜的24小時空襲，平民唯一的活路就是「朝西突圍」逃出戰區。

雖然在周五之前，伊爾平的撤離行動就已陸續展開，但隨著俄軍戰線收緊的砲火逼近，原本城內尚可倚賴的火車疏散也被轟毀而癱瘓——因此，當烏克蘭與俄羅斯的「停火談判交涉」於周末持續推進之際，以協調平民疏散「人道撤離走廊」為共識的「暫時停火」，也就成為烏克蘭方面全力爭取的首要條件。

美聯社

停火是為了殺死你的「寬恕星期天」

烏俄的「暫時停火共識」，最後以3月6日的東正教宗教節日「寬恕星期天」為主要的共識聚集點——所謂的寬恕星期天，是東正教會年度「四旬節」（紀念耶穌在曠野中受撒旦誘惑試探的禁食40天）的齋戒開始，從此一日期開始，虔誠的東正教徒應開始懺悔、反省、並尋求過去所犯罪孽的原諒。其反應的不僅是冬春之間的換季儀式，也是面對新的一年的冷靜重啟機會。

在原本的衝突斡旋流程裡，「特殊時節的暫時停火」原本是重建敵我互信的關鍵第一步——對於圍城的攻防兩軍而言，每日停火一小時、兩小時、三小時，對於戰局的重整與推進，雖然進度不多，但卻足夠讓人道援助、平民撤離與交換死傷者的行動得到「開始的空間」。藉此，交戰兩軍才能慢慢地建立起間接互信的戰場共識，停火的時間也才有機會放長為一天、隔一天、一周、甚至更長期的區間，以給予困難的政治談判更多機會。

然而在5到6日的暫時停火協議中，明明講好讓平民安全疏散的俄軍部隊，卻持續對馬立波、哈爾科夫與伊爾平「無差別開火」，出城的平民要不是受到狙擊手的射殺攻擊，要不就是遭到迫擊砲與各式火砲「瞄準撤離關口」的無端轟炸——於是，停火協議不僅無法有效推展，數個城市也都同樣遭遇反反覆覆、根本不被俄軍無傷放行的「撤離轟殺」事件。

面對烏克蘭的毀約控訴，俄國官方也繼續反手指責，譴責烏克蘭軍隊是故意拿撤離平民當人肉盾牌。雙方就這樣在戰爭迷霧中仇恨互控，但其他長期關注俄國海外軍事行動的國際戰地記者、昔日難民受害者，卻都對俄國的出爾反爾不敢意外，

「因為這就是俄軍在敘利亞習慣的兩面手段。」

美聯社

圖為在烏克蘭城市伊爾平的撤離疏散。路透

敘利亞經驗...與俄國正在募集的「敘利亞傭兵」？

事實上，俄軍在敘利亞的參戰，往往喜歡對城鎮住宅區發動地毯式轟炸城鎮，並慣於圍城渴殺。在這種戰法過程中，俄軍往往會造成極大量且不必要的平民死傷，但卻也能最大程度地殲殺反抗力量的人力、物資與抵抗士氣，進而達到徹底鎮壓的駭人結局。

例如俄軍在敘利亞最惡名昭彰的殺傷手段，即是俄國空軍主導的「雙殺戰術」（Double-Tap）——其邏輯就是對城鎮平民區發動單點轟炸，並在一段時間後、等待反抗軍民的救難隊與救護人力趕到現場搶救後，再於同一個定點「第二次轟炸」，以求最大程度殺傷那些伸出援手的「人道力量」。

但諷刺的是，根據美國軍方對《華爾街日報》的透露說法：在過去幾天內，俄國國防部正在積極於敘利亞戰場上，招募阿薩德派的武裝民兵「轉赴烏克蘭助陣參戰」。俄國為了填補前線兵員、軍伕與占領區警備武力的「人數不足」問題，在過去幾周內屢屢積極於車臣，以及其他境外中亞國家招募「特殊軍事行動的外圍承包者」，其中一個高調招募的人力地區，就是俄國正有駐軍、且長期參戰的敘利亞戰場。

報導表示，俄國軍方目前在敘利亞開出了「每人每月200到300美元的半年合約」，以戰地保全的名目開始調集敘利亞民兵參戰。其中，首波部隊已經被送往俄國本土「整備待命」，但目前已招募的人數？敘利亞政府的直接態度？則都相對成謎。

敘利亞的「傭兵出口」，在此前的利比亞內戰中，就已被俄軍與介入馳援的土耳其政府各自大舉使用。一般來講，口頭約定的200到300美元薪資，還要扣除一半給在地軍閥或政府充當「仲介費」，因此無論戰鬥士氣、戰力與能力，敘利亞傭兵的基層狀態都非常糟糕，雖然時常被「國際雇主」當成免洗消耗的敢死隊，但戰鬥意志與能力卻都以「非常低迷」聞名。

相關專家大多認為：俄國在敘利亞的「高調募兵」，其考慮的可能是敵後占領的未來問題，因為語言不通、氣候與地理環境不同、且長年戰意、戰力與軍紀都低迷的狀態下，敘利亞政府派來的傭兵散卒，根本不具備改變戰局的能力。但其在長年內戰中所磨練出的城鎮戰經驗，甚至是環境疏離感所轉變出來的極端孤立，卻可能讓這些外籍部隊更有機會聽令執行俄國領導階層所期待的「烏克蘭占領區大肅清」。

圖為撤離中的烏克蘭民眾。路透

澤倫斯基的怒火，有什麼用？

「今天本該是『寬恕星期天』，但誰來替那些無辜枉死的成千上萬無辜平民決定誰能被寬恕？上萬人正遭遇極端痛苦啊！」在暫時停火協議反覆被破壞毀棄，烏克蘭總統澤倫斯基6日晚間也異常憤怒地發出了全國演說的激動畫面：「上帝不會寬恕犯下這種暴行的罪人，今天不會，明天不會，永遠都不會，這些惡人不值得被寬恕，等待他們的，只有最終極的末日審判日。」

「還要多少無辜家庭在烏克蘭慘死才足夠？烏克蘭人絕對不會原諒這一天，我們絕不寬恕，絕不忘記，正個民族將誓死懲罰那些發動戰爭暴行的侵略者，我們絕對會找出每一個朝我們城市開砲、朝我們手足開槍、朝我們家園國土投下炸彈、發射火箭的每一個人渣...除了去死之外，你們此生必將永無寧日。」

與此前的抗戰喊話不同，3月6日的澤倫斯基演說，明顯更充滿復仇的情緒與至死方休的抗戰號召——於此情境下，原本就因為俄國敷衍設計而機率渺茫的「烏俄臨時停火倡議」，幾乎不可能繼續推行。但在隨著俄軍的緩慢推進，烏克蘭的各大城市卻陸續陷入「圍城危機」，此時的強硬表態雖然能夠宣洩情緒，但對於阻止俄國侵攻鐵蹄而言，又有什麼實質意義呢？

澤倫斯基的「復仇宣誓」，其一方面是要推動烏克蘭全國軍民的抵抗士氣，因為在過往的經驗裡，暫時停火破滅的失望與傷亡，往往容易引發反抗士氣內部的裂痕與自我疑慮。考慮到俄國部隊對首都基輔的包圍網正在「日漸緊縮」，中央部隊無法馳援的馬立波的陷落，恐怕也只是時間問題，在面對即將到來的烏東失守壓力時，澤倫斯基才必須全力衝刺出「軍民抵抗」的悲憤決心。

除此之外，俄國的緩步推進雖然仍有斬獲，但前線部隊所付出的戰損代價卻越來越嚴重。其中最有可能讓雙方血流成河的正面衝突區，正在哈爾科夫東南側「白熱化激戰」中——因為從周末開始，烏克蘭軍方的幾支精銳正全力突襲俄軍在哈爾科夫的包圍網，據傳已經成功挺進哈爾科夫東南30公里的機場城市楚胡伊夫，整體的狀況仍有變局。