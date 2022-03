烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

「3月6日是東正教徒的『寬恕星期天』,但在同一天的烏克蘭 ,卻有更多平民撤離者死於俄軍充滿惡意的『停火陷阱』...」俄國 入侵烏克蘭的全面戰爭,過去兩日正陷入死傷擴大、但雙方皆無明顯斬獲的圍城消耗戰。儘管周末,烏俄雙方曾一度達成「人道停火」好讓圍城平民安全疏散的短暫共識,但前線俄軍卻始終沒有放棄圍城砲擊,甚至對疏散群眾不斷開火、迫砲轟殺——這不僅讓人道走廊成了活靶廊道,也讓烏俄停火談判更陷入不共戴天的反覆破局。

俄軍對「人道走廊」的持續開火與惡意反悔,事實上也是對敘利亞、中非共和國、車臣...等戰爭行動中,俄國軍隊慣犯重現的戰爭罪老毛病。可令人絕望而諷刺的是,根據《華爾街日報》的報導,俄國國防部目前正在敘利亞的阿薩德政府控制區內,以每個月200至300美元的優渥待遇,緊急招募「敘利亞兵團」欲增援對烏克蘭的侵略行動。其中首批的敘利亞傭兵團,據傳已進入俄國本土整備待命。

而在同一時間裡,6日俄國各地也都出現了規模不一的「反戰示威」,光是星期天的24小時內,全俄國就至少有4400到4600人,遭到國安警察鎮壓逮捕;而被普亭總統新頒布的《反假新聞法》(所有烏戰資訊必須以「國防部說法」為唯一且統一的絕對資訊來源,否則報導者將被處以最高15年的有期徒刑)強行鎮壓、肅清中的俄羅斯各級媒體,6日也收到中央的緊急命令,要求所有公營單位與官方服務系統,必須在3月11日全面轉移到政府指定的「俄國本土伺服器」,以防止繼續遭遇境外網軍攻擊。

儘管俄國政府在下令的同時,不斷強調「俄國暫時沒有切斷國際網路」的規畫,但一連串的強硬命令與資訊斷線,卻已讓俄國民間極為緊張而不安地等待俄國即將全面「牆國化」、甚至是「新世紀鐵幕」重返的最壞預感。

A New York Times team witnessed the moment that civilians were fired upon in Irpin, Ukraine, just outside Kyiv. (This video contains scenes of graphic violence.) https://t.co/ukdsv7ZfFH pic.twitter.com/Sv6IyYBGcU