烏克蘭被占城市示威 平民當面嗆俄軍：滾回去

示威民眾5日聚集在倫敦市中心特拉法加廣場參加集會，力挺烏克蘭，抗議俄羅斯入侵該國。（Getty Images）

俄羅斯 入侵烏克蘭 第10天，烏克蘭許多民眾堅守家園，甚至勇敢上街抗議俄國 占領；而海外從法國巴黎到美國紐約，今天也有成千上萬的民眾走上街頭聲援烏克蘭。

在俄軍占領的第一個烏克蘭城市赫爾松（Kherson），大約2000名抗議群眾5日聚集在中央廣場；他們揮舞著國旗，向俄國軍隊叫囂「榮耀歸烏克蘭」。英國鏡報報導，一名抗議者爬上一輛俄羅斯裝甲車，揮舞烏克蘭國旗。俄軍則拿自動步槍向空中開槍驅散人群，隨後離開。

在另一個被占領的城市梅利托波爾，抗議群眾嗆俄軍「滾回去」、「跟半獸人一起滾」，將他們比作托爾金小說「魔戒」中的入侵者。根據當地傳出的影片，手無寸鐵的抗議群眾逼退持槍的俄軍。

「華爾街日報」記者在推特表示：「大規模抗議行動打破普亭稱這場遭聯合國譴責的入侵行動為『解放行動』的說法。」

全球各地也有許多聲援烏克蘭的示威活動，法國全境今天約有4萬1600名民眾在約119個城鎮的上街怒吼，光是巴黎就有1萬6000人參與。英國倫敦也有數以百計的人走上街頭，人群中有不少烏克蘭人，他們的家人都被迫逃離家園、躲避俄羅斯的轟炸。

示威民眾6日在巴塞隆納加泰羅尼亞廣場高舉標語支持烏克蘭，抗議俄羅斯入侵。（Getty Images）

在義大利羅馬市中心，各大工會和組織組成大型「和平隊伍」展開抗議，除了嗆聲普亭，也反對北約。和平主義者在象徵和平的若大彩虹旗前導下高呼：「不要基地、不要士兵，義大利退出北約。」

要求俄國撤軍的最大規模集會之一在瑞士蘇黎世。據瑞士通訊社（ATS）引述主辦單位的話說，據信有4萬人參與。

在美國紐約也有數千人聚集在時報廣場，手持烏克蘭國花向日葵和標語，標語上寫著「停止俄羅斯恐怖主義」。講台上，許多演說者呼應烏克蘭總統澤倫斯基的呼籲，要求在烏克蘭上空設禁飛區。

上周末歐洲也有成千上萬人上街聲援烏克蘭，包括德國、西班牙、芬蘭和捷克，就連俄羅斯當地都有反戰聲浪。