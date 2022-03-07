制裁人心惶惶…俄國人蜂擁囤貨、上網搜尋「怎移民」

俄羅斯 因侵略烏克蘭而遭到西方空前制裁，盧布匯價本周貶值高達1/3。俄羅斯人面臨通貨膨脹飆升、經濟艱困甚至進口品更加緊縮的不確定未來，紛紛湧入商店搶購與囤積貨品。此外，Google分析顯示，上周在俄羅斯境內，「移民」一詞的搜索量激增，同時出現無數Telegram頻道，顯示憂心忡忡的俄國 人正透過這些管道討論離開國家的方式。

路透報導俄羅斯各大城市表面上仍平靜，沒有太多金融業和市場遭到危機重創的跡象。只不過在一些商店門口，可見到購物人群大排長龍，要趕在貨架清空和價格上揚前掃貨。住在莫斯科的男子德米崔則抱怨物價飛漲，他說：「我想買的一隻手表，約一周前要價4萬盧布，現在賣10萬盧布左右。」

一些俄羅斯人已不想留在國內等著看情勢如何演變。羅斯托夫一名自由工作者說：「制裁對我打擊很大。物價已飆漲約2成…。情況將會更糟糕，我和家人今天要離開俄羅斯。」一名29歲莫斯科女子已飛往以色列。她表示很慚愧沒有留在俄羅斯街頭抗議：「如果出去反戰，他們會逮捕你，真的有這條關於叛國罪的法律。」

而由於國內掀起搶購、囤貨潮，俄國當局5日表示，將限制民眾每次購買物品的數量。聲明表示，零售商會將推出指引，限制主要食品的每次購買銷量，包括麵包、米、麵粉、雞蛋、肉類和奶類產品。

華爾街 投資銀行摩根大通（JPMorgan Chase）預估，制裁帶來的立即經濟震撼，將使得俄羅斯第2季國內生產毛額（GDP）萎縮達35%，全年經濟下滑7%；且「越來越嚴重的政治和經濟孤立，將造成俄羅斯未來幾年的成長潛力下降」。