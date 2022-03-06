普亭重申繼續戰到烏克蘭願去軍事化 目標推翻現任政府

俄羅斯總統普亭。路透

俄羅斯 入侵烏克蘭 已接近兩周，雙方在地面戰的損失將會提高，烏克蘭平民也面臨災難性影響，並對烏克蘭迄今為止的成功防守造成更大挑戰。

俄羅斯總統普亭 6日重申，這場戰爭將持續到烏克蘭接受他的要求並停止抵抗為止，透過談判解決歧見的希望變得渺茫。普亭表示，烏克蘭必須「去軍事化」，他明確表示他的目標是推翻現任政府。

根據克里姆林宮的聲明，普亭在與土耳其總統厄多安的通話中還重申他在2月24日針對烏克蘭發起「特別軍事行動」中的主張。

目前約20萬平民被圍困在烏克蘭東部港口城市馬里烏波爾，為他們創造安全通道的嘗試再度失敗，這凸顯烏克蘭正在發生的人道主義災難。聯合國6日表示，自敵對行動開始以來，已有超過150萬人逃離烏克蘭。

雖然俄羅斯已經投入幾乎所有為襲擊烏克蘭而集結的地面部隊，但由於計畫不周、後勤不利而攻勢蹣跚。儘管如此，俄羅斯還沒有發揮其大砲、電子戰、無人機和戰鬥機等戰力。

不過，另據華府安全智庫CNA俄羅斯武裝部隊專家Michael Kofman推文，如果烏克蘭持續抵禦，俄羅斯的軍事行動面臨愈來愈多風險，因為物流補給和作戰力可能在三周內「耗盡」，必須進行大量重新補給。