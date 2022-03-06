烏克蘭部長擅用網路攻俄 認科技是對抗戰車利器

烏克蘭 副總理兼科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）自俄羅斯揮軍入侵以來，敦促科技巨頭抵制俄國，呼籲駭客發動攻擊，並請求美國SpaceX執行長馬斯克移動衛星幫助烏克蘭。

英國廣播公司（BBC）報導，正式頭銜為「數位轉型部長」（minister for digital transformation）的費多羅夫，靠著智慧型手機完成上述大部分工作。年僅31歲的費多羅夫是烏克蘭最年輕的部長，他藏身在首都基輔（Kyiv）一處秘密地點的地下避難所，不時聽見炸彈落下以及警報聲大作。

就在他的好友、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）為地面上的實體戰事集結各方力量時，費多羅夫和他的團隊正對俄羅斯進行一場不同類型的戰爭。

社交媒體是費多羅夫最喜歡的武器，他藉此不斷敦促大企業的執行長們切斷與莫斯科的聯繫。他還採取空前舉措，組建了一支志願性質的「烏克蘭IT軍團」（IT Army of Ukraine），對「敵人」發動網路攻擊。

費多羅夫的生活離不開手機，這也塑造了他在政府中的角色。戰爭爆發前，他的主要目標是建立一個「智慧手機中的國家」，要讓政府各項服務百分之百上線。如今這個計畫已被擱置，所有力量全投入數位戰爭。

他對跨國公司施壓，要求他們杯葛俄羅斯。蘋果（Apple）、谷歌（Google）、臉書母公司Meta、推特 （Twitter）、 YouTube、微軟（Microsoft）、索尼（Sony）、甲骨文（Oracle）…，無一沒接獲烏克蘭政府的正式來信。

費多羅夫還把這些信件發布在社交媒體上，讓全世界都能看見，並公布一些公司的回應。

這種作法是否影響了企業無從斷定，但大部分公司隨後幾天改變對俄羅斯的政策，不是停止在俄羅斯銷售產品，好比蘋果，就是停止在俄羅斯營運。

俄軍入侵後不久，費多羅夫向美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）發出一條推文，很快便有了結果。不到48小時，這位科技大亨調整了他的「星鏈」（Starlink）衛星系統，並將網路終端設備送往烏克蘭。

儘管馬斯克警告，衛星天線可能成為俄羅斯飛彈攻擊的目標，但烏克蘭電信網路若遭到破壞或摧毀，「星鏈」服務是可供政府依賴的生命線。

費多羅夫在推特、臉書、Instagram和Telegram上擁有超過50萬追隨者，費多羅夫藉由他們將他的信息散布出去。

他透過電子郵件告訴BBC：「現在每個平台對我們都非常重要，我們正利用每個機會吸引大公司關注正在烏克蘭發生的恐怖狀況。我們也試圖讓俄羅斯人知道真相，促使他們抗議這場戰爭。」

在網路上，費多羅夫主要使用烏克蘭語，但自危機爆發以來，他在推特上改用英語，從而產生最大的效果。他說：「推特已成為我們對抗俄軍入侵的有效工具。我們用這個聰明而和平的工具，摧毀俄羅斯經濟。」

費多羅夫的工作備受讚揚，但某些行動卻具有爭議，在國際間不那麼受歡迎。

例如，費多羅夫敦促加密貨幣交易所凍結所有俄羅斯公民的帳戶，但不少人，如全球最大虛擬貨幣交易所之一幣安（Binance）交易所執行長，認為這樣做無異於「公然無視」加密貨幣存在的理由。

費多羅夫執掌的部會所成立的「烏克蘭IT軍團」，包括來自世界各地數以千計駭客志願軍，在其Telegram群組裡目前有27萬名成員，這也引起一些不安。

費多羅夫告訴BBC：「科技是對抗戰車的最佳解決方案。」

「烏克蘭IT軍團目標是俄羅斯和白俄羅斯 企業、銀行和國家入口網站的數位和網路資源。我們關閉了俄羅斯公家機關和交易所的入口網站，以及塔斯社（Tass）、『工商日報』（Kommersant）、Fontanka和其他支持俄軍與烏克蘭人民作戰的俄羅斯媒體網站。」

截至目前，駭客攻擊似乎大多為低層次的網路破壞行為，但費多羅夫的團隊也明確號召對鐵路和供電網路發動攻擊，這令網路安全領域一些人相當憂慮。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）安全專家史伯丁（Suzanne Spalding）說：「我當然能理解烏克蘭政府呼籲人們對俄羅斯發動網路攻擊的那種絕望，但我真的認為，在這個領域小心謹慎非常重要。」

她認為，對民用重要基礎設施進行破壞性攻擊，「我們會開始遇到出乎預期的戰爭迷霧（fog-of-war）、錯誤歸因（misattribution）和潛在連鎖影響（potential cascading impacts）。事情可能迅速升級」。