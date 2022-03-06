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普亭聲稱不打平民…烏克蘭軍人救嬰兒照 揭俄軍暴行

編譯中心／綜合5日電
一名烏克蘭士兵被拍到從伊爾平的廢墟中救出一個小嬰兒，這張令人心痛的照片是戰爭暴行的縮影。（取材自推特）
一名烏克蘭士兵被拍到從伊爾平的廢墟中救出一個小嬰兒，這張令人心痛的照片是戰爭暴行的縮影。（取材自推特）

俄羅斯總統普亭4日與德國總理蕭茲通電話時，堅稱俄軍沒有轟炸住宅區，所有關於俄軍攻擊公寓、學校和醫院的報導都是「假新聞」。然而，一張令人心碎的照片揭露俄軍暴行：烏克蘭軍人從一個剛受到嚴重攻擊的現場救出一名小嬰兒，讓普亭稱沒轟炸烏克蘭之說破功。

烏克蘭政府部門4日表示，距基輔約50公里的小鎮博羅江卡（Borodyanka）的一棟公寓大樓，2日被俄軍的飛彈炸成兩半，大約100人受困瓦礫堆下。烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）也遭俄軍集束彈攻擊，死亡人數已增至49人。

另據英國「每日郵報」報導，基輔郊區伊爾平（Irpin）人口稠密區遭轟炸，成堆的斷垣殘壁、建築鋼筋扭曲，汽車也遭波及燒毀。

一名烏克蘭士兵被拍到從當地一處轟炸現場救出一名小嬰兒，背景是一座被炸毀的橋梁。這張令人心痛的照片是戰爭暴行的縮影，徹底打臉普亭。

在另一張照片中，伊爾平市遭到大規模砲擊後，一名婦女經過一間正在起火燃燒的房子時，看起來身心俱疲，情緒激動。

在伊爾平遭到大規模砲擊後，一名飽受戰火摧殘的婦女經過一棟著火的房子，情緒激動。（...
在伊爾平遭到大規模砲擊後，一名飽受戰火摧殘的婦女經過一棟著火的房子，情緒激動。（Getty Images）

此外，烏克蘭外長庫列巴聲稱，俄軍在攻下城市性侵當地婦女，儘管他沒有提供證據支持這項說法。烏克蘭媒體則報導，在俄軍拿下開戰以來首座大城的刻松（Kherson），當地已傳出11起平民遭俄軍性侵的案件。

烏克蘭 普亭 性侵

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