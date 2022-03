英國5記者遭俄軍伏擊 2人中彈「奇蹟生還」

俄羅斯入侵烏克蘭 後,英國天空新聞網(Sky News)派出由首席記者拉姆塞(Stuart Ramsay)等5人組成的團隊前往戰地採訪。一行人4日在離開基輔的路上遭到俄軍伏擊,至少兩人被擊中,所幸沒有生命危險。

衛報報導,拉姆塞團隊4日在準備離開基輔、經過附近布察鎮(Bucha)的一座檢查哨時,搭乘的汽車 突然遭到俄軍開槍射擊。拉姆塞的下背部中彈,另名攝影師默克勒(Richie Mockler)則身中兩槍,幸好都是打在防彈衣上。

This is absolutely terrifying - Stuart Ramsay and his Sky News team were targeted by a professional Russian hit squad in Ukraine.



Amazing that cameraman Richie Mockler managed to film this despite being under heavy gunfire.



They're safely back in the UK. https://t.co/Rs4xVuNukw pic.twitter.com/gKyIzbRNwN