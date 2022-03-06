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英國5記者遭俄軍伏擊 2人中彈「奇蹟生還」

編譯中心／綜合5日電
英國天空新聞5人團隊4日在基輔採訪時遭到俄軍伏擊，其中天空新聞首席記者拉姆塞慘遭射中下背部。（截自天空新聞）
英國天空新聞5人團隊4日在基輔採訪時遭到俄軍伏擊，其中天空新聞首席記者拉姆塞慘遭射中下背部。（截自天空新聞）

俄羅斯入侵烏克蘭後，英國天空新聞網（Sky News）派出由首席記者拉姆塞（Stuart Ramsay）等5人組成的團隊前往戰地採訪。一行人4日在離開基輔的路上遭到俄軍伏擊，至少兩人被擊中，所幸沒有生命危險。

衛報報導，拉姆塞團隊4日在準備離開基輔、經過附近布察鎮（Bucha）的一座檢查哨時，搭乘的汽車突然遭到俄軍開槍射擊。拉姆塞的下背部中彈，另名攝影師默克勒（Richie Mockler）則身中兩槍，幸好都是打在防彈衣上。

來源：推特

根據拉姆塞說法，他們一開始以為是烏軍檢查哨的士兵向他們開火，可以聽見他們大喊他們是記者，並要求對方停火。影片中也可以清楚聽到槍聲，並看到子彈射穿整輛車。

英國天空新聞5人團隊4日在基輔採訪時遭到俄軍伏擊，其中兩人中彈生還。（截自天空新...
英國天空新聞5人團隊4日在基輔採訪時遭到俄軍伏擊，其中兩人中彈生還。（截自天空新聞）

拉姆塞回憶中槍時的感覺，表示令他驚訝的是沒有那麼嚴重，反而比較像是被打了一拳。最終一行人設法從車裡逃了出來，跳到路邊的河堤下集合，躲到了附近工廠，裡頭有三名烏克蘭人幫忙接應。他們在工廠過了一夜，才被烏克蘭警方接回基輔。

他們後來得知，朝他們開槍的是俄國偵查小隊成員。拉姆塞表示，手法很專業，子彈不斷地打在車上，沒有失誤。他補充說，「我們很幸運，但成千上萬烏克蘭人正在死去。許多家庭成為俄國偵察小隊的目標，就像我們一樣。這場戰爭一天天惡化。」

烏克蘭 俄國 汽車

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