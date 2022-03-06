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100俄國軍人出征96死？反戰女議員怒質詢普亭官員

編譯羅方妤／綜合5日電
俄羅斯國會議員那魯索娃（左）是少數公開反對烏克蘭衝突，及總統普亭（右）施政方向的俄國政治人物。（美聯社）
俄羅斯國會議員那魯索娃（左）是少數公開反對烏克蘭衝突，及總統普亭（右）施政方向的俄國政治人物。（美聯社）

俄國入侵烏克蘭已超過一周，期間不斷傳出有俄軍士兵被迫上戰場，或要上戰場了才知道是要入侵烏克蘭，更有消息稱俄軍死傷慘重。俄羅斯國會議員那魯索娃（Lyudmila Narusova）是少數公開反對烏克蘭衝突，及普亭施政方向的俄國政治人物，她在國會公開質詢官員，這些消息到底是不是真的。

那魯索娃在國會表示，據她所知有支100人的俄國軍隊，上戰場後僅剩4人生還。她也質問官員，有消息傳出許多俄軍士兵被迫簽下切結書等文件打仗，或是被「騙」上戰場，事前根本不知道是要攻打烏克蘭，這到底是不是真的？

來源：YouTube

她並表示，俄國國防部拒絕她確認死傷人數的請求。俄羅斯當局2日表示，俄軍有498人陣亡，但實際數字可能遠高於此，據傳許多陣亡俄軍曝屍荒野，屍體遭野狗啃食。

影片在YouTube流傳後引發網友熱烈討論，紛紛感嘆俄軍命不值錢，或是感謝那魯索娃勇於質問真相，但也有人擔心那魯索娃的安危。

那魯索娃是普亭前政治導師蘇布查克（Anatoly Sobchak）的遺孀，目前擔任俄羅斯上議院參議員。

就在那魯索娃發言的同時，俄國下議院通過一項新法，規定公民不得宣傳有關烏克蘭行動的「假新聞」，違法者最高可處15年監禁。重點在於這場衝突要依循官方說法，稱之為「特別行動」而不是「戰爭」。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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