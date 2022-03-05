開戰Day11／趁俄暫停火 哈爾科夫附近烏軍進行反攻

俄羅斯軍隊在烏克蘭砲擊後，濃煙滾滾。（美聯社）

俄烏戰爭今天進入第11天，俄羅斯總統普亭 5日警告烏克蘭 政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位，他並將對俄國實施的嚴厲制裁比做「宣戰」，警告第三方國家試圖在烏克蘭上空設置禁飛區，形同「參戰」，另外大批美國退伍軍人準備參加烏克蘭的戰鬥，世界新聞網將不斷更新最新消息。

美東時間 22:58更新

烏軍進行大反攻 進入烏俄邊界

美國智庫「戰爭研究所」指出，派到烏克蘭的俄軍可能已短暫停止軍事行動，準備在未來24至48小時內恢復對基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、尼古拉耶夫（Mykolayiv）的攻擊，並可能攻擊重要港口敖德薩（Odesa）。

「戰爭研究所」的報告指出，俄軍在過去24小時內沒有對基輔、哈爾科夫或尼古拉耶夫發動主要攻勢。反倒是哈爾科夫附近的烏克蘭軍隊進行了一次反攻，據報導烏軍進入了烏克蘭和俄羅斯的邊界。

報告指出，俄軍繼續包圍、轟炸和砲擊馬立波（Mariupol），而在哈爾科夫東面的俄軍，企圖與盧甘斯克州的俄軍連結。

報告說，刻松市（Kherson）周圍的俄軍可能準備恢復對尼古拉耶夫的進攻，最終進攻敖德薩，而克里米亞的俄羅斯海軍陸戰隊繼續為兩棲登陸做準備，很可能在敖德薩附近登陸。

美東時間 21:18更新

北京暗中支持俄開戰？中大使喊冤

俄烏局勢牽動全球，中共駐法國大使盧沙野最近在巴黎聯合國校際委員會專場交流活動上表示，美國務院發言人近日說中俄關係發展方向令人擔憂，暗示俄羅斯有中國背後支持才敢行動，「這純屬無稽之談」。他還說，烏克蘭局勢驟變，這實際上是歐美俄之間的事，中國卻意外「躺槍」。對於外界批評中國「戰狼外交」，他宣稱，如果有人覺得中國比以前「傲慢」了，可能是因為他們習慣了曾經「打不還手、罵不還口」的中國。

美東時間 20:55更新

俄軍企圖建立陸地走廊

烏克蘭軍方發布每日軍事行動報告，指俄軍繼續將重點放在烏克蘭首都基輔，同時繼續攻擊第二大城哈爾科夫 （Kharkiv）和南部造船中心尼古拉耶夫（Mykolaiv），企圖在烏克蘭東部與克里米亞之間建立「陸地走廊」。

根據烏克蘭武裝部隊參謀總部發布的報告，從白俄羅斯 機場起飛的軍機參與了對基輔和日托米爾（Zhytomyr）的軍事和民用基礎設施的空襲。

軍方援引內部情報指出，俄軍還打算占領聶伯河岸城市卡尼夫（Kaniv）的水力發電廠。

報告指出，俄軍繼續「封鎖馬立波市，對民用設施進行砲擊」，尼古拉耶夫市也遭受「重大損失」。

烏克蘭軍方說，俄軍有4架直升機、5架飛機和1架無人機被擊落。

俄羅斯總統普亭5日警告烏克蘭政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位。圖為塞爾維亞首都貝爾格勒街頭的普亭畫像。（Getty Images）

美東時間 20:30更新

大批美國退伍軍人準備赴烏參戰

受到烏克蘭總統澤倫斯基的邀請，大批美國退伍軍人準備參加烏克蘭的戰鬥。澤倫斯基上周宣布他正在建立一個「國際軍團」，並要求來自世界各地的志願者協助保衛他的國家。

在美國各地，一群群的退伍軍人正在聚集、計畫和領取護照。許多人渴望參加這場他們心目中的正義之戰，以捍衛自由、對抗專制的侵略者。

俄軍繼續將重點放在烏克蘭首都基輔，同時繼續攻擊第二大城哈爾科夫 （Kharkiv）。圖為烏克蘭哈爾科夫地區北部，一名烏克蘭軍人站在繳獲的俄羅斯坦克附近。（路透）

美東時間 20:06更新

普亭警告烏克蘭恐失去國家地位

俄羅斯總統普亭5日警告烏克蘭政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位，他並將對俄國實施的嚴厲制裁比做「宣戰」，警告第三方國家試圖在烏克蘭上空設置禁飛區，形同「參戰」。

但烏克蘭人不顧普亭的威脅，繼續頑強地展現愛國情操，即使在第一個被俄軍占領的刻松市（Kherson），5日上午10時有數百名抗議群眾在中央廣場集結，許多人揮舞著烏克蘭國旗。這段現場直播的影片，已獲紐約時報查證為事實。