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烏俄衝突 第3輪談判預定7日登場

普亭：任何國家設烏克蘭禁飛區 莫斯科視同參戰

中央社／莫斯科5日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭表示，任何國家尋求在烏克蘭上空設置禁飛區，將會被莫斯科當局視為介入武裝衝突。美聯社
俄羅斯總統普亭表示，任何國家尋求在烏克蘭上空設置禁飛區，將會被莫斯科當局視為介入武裝衝突。美聯社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，任何國家尋求在烏克蘭上空設置禁飛區，將會被莫斯科當局視為介入武裝衝突。

法新社報導，普亭在會晤俄羅斯航空（Aeroflot）員工期間表示：「任何這方面的動作，將會被我們視為那個國家介入武裝衝突。」

普亭又說，設置禁飛區勢必不只會為歐洲而且是全世界，帶來「巨大災難性後果」。

普亭也駁斥有關俄羅斯打算宣布國內戒嚴的謠傳。他說：「只有在面臨外來侵略時才應該宣布戒嚴…我們目前並未遭遇那種情況，且我們希望不會。」

路透報導，俄羅斯總統普亭今天表示，西方國家對俄羅斯實施制裁等同宣戰，並警告稱，在烏克蘭設置禁飛區將會為全世界帶來災難性後果。

普亭重申，他出兵的目的是要透過把烏克蘭「去軍事化和去納粹化」來捍衛烏國境內說俄語族群，讓俄羅斯的前蘇聯鄰邦變成中立國家不再威脅俄羅斯。

烏克蘭和西方國家駁斥這是俄羅斯用來於2月24日發動入侵烏克蘭的毫無根據藉口，並對俄羅斯祭出一連串廣泛制裁，試圖孤立莫斯科當局。

普亭在莫斯科附近的俄羅斯航空訓練中心對一群機艙服務員發表談話時說：「正在實施的這些制裁等同宣戰，但感謝老天爺，還沒到那個地步。」

他說，任何其他強權試圖在烏克蘭設置禁飛區，將會被俄羅斯視為介入軍事衝突。這類介入勢必會為歐洲和全世界帶來災難性後果。

基輔當局要求在烏克蘭設置禁飛區，但遭到北大西洋公約組織（NATO）拒絕，理由是此舉將會升級烏克蘭戰爭至更廣泛衝突，可能導致美國和俄羅斯開戰。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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