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烏俄衝突 第3輪談判預定7日登場

「歡迎下地獄，俄國侵略者」澤倫斯基故鄉父老力挺子弟

編譯張佑生╱即時報導
烏克蘭總統府4日發布總統澤倫斯基演說的照片。Getty Images
烏克蘭總統府4日發布總統澤倫斯基演說的照片。Getty Images

「歡迎下地獄，俄國侵略者！」粗暴的口號懸掛在進入烏克蘭礦城Kryvyi Rih入口的橋上。烏克蘭總統澤倫斯基就是在當地出生長大，現在帶領全國抗俄。泰晤士報記者造訪當地，鄉親父老提到自家子弟的表現，都是讚不絕口。

Kryvyi Rih是俄軍通往烏克蘭工業大城聶伯市的唯一通道。烏克蘭南部，戰略要塞刻松已經淪陷；東部，歐洲最大核電廠也落入俄軍手中。現在，澤倫斯基出生地的鄉親父老想傳達一個訊息給俄軍，用台灣政客愛掛在嘴邊的話翻譯就是：剩一隻掃帚也要拚到底！

烏克蘭 澤倫斯基 俄國

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