「歡迎下地獄，俄國侵略者」澤倫斯基故鄉父老力挺子弟

「歡迎下地獄,俄國 侵略者!」粗暴的口號懸掛在進入烏克蘭 礦城Kryvyi Rih入口的橋上。烏克蘭總統澤倫斯基 就是在當地出生長大,現在帶領全國抗俄。泰晤士報記者造訪當地,鄉親父老提到自家子弟的表現,都是讚不絕口。

Kryvyi Rih是俄軍通往烏克蘭工業大城聶伯市的唯一通道。烏克蘭南部,戰略要塞刻松已經淪陷;東部,歐洲最大核電廠也落入俄軍手中。現在,澤倫斯基出生地的鄉親父老想傳達一個訊息給俄軍,用台灣政客愛掛在嘴邊的話翻譯就是:剩一隻掃帚也要拚到底!

A banner on a bridge over the entry road toUkrainian mining town Kryvyi Rih, birthplace of #VladimirZelensky, welcomes Russian invaders.https://t.co/XfJX7H2kvx #EUToday #UkraineWillResist #UkraineWillWin #UkraineWillBeFree pic.twitter.com/QyplvV7WX6