英國 BBC報導,馬立波市議會表示,俄軍沒有充分遵守停火協議,炮擊馬立波人道走廊。馬立波副市長Serhiy Orlov告訴BBC:「俄軍持續對我們炮擊,這太瘋狂了。馬立波根本沒有停火,人道走廊沿線也沒有停火,平民準備撤離,但在炮火下根本無法撤離。」

當地民眾也指控他們每三至五分鐘就聽見炮擊聲,也有人在推特 發表影片公布現場狀況,現場火光向天際竄去,濃煙瀰漫。馬立波市議會也表示,警方正對居民廣播宣布撤離延遲。

🚨🚨Evacuation from Mariupol is cancelled, the military says Russia does not adhere to the ceasefire and people are told to go back into the shelters #Ukraine https://t.co/t7KFeJRj62