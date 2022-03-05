有影／英5記者在基輔遭俄軍埋伏 2人中彈驚險生還
英國天空新聞首席記者拉姆塞（Stuart Ramsay）與四名同事4日在離開基輔的路上遭到俄軍伏擊，至少兩人被擊中，所幸沒有生命危險。
衛報報導，拉姆塞五人團隊4日在準備離開基輔、經過附近布察鎮（Bucha）的一座檢查哨時，他們搭乘的汽車突然遭到俄軍開槍射擊，結果拉姆塞的下背部中彈，另名攝影默克勒（Richie Mockler）則身中兩槍，但都是打在防彈衣上。
根據影片，當他們搭乘的汽車開始被射擊時，他們正接近一個路口。根據拉姆塞說法，他們一開始以為是烏軍檢查哨的士兵向他們開火，可以聽見他們大喊他們是記者，並要求對方停火。影片中也可以清楚聽到槍聲，並看到子彈射穿整輛車。
拉姆塞回憶中槍時的感覺，他表示，令他驚訝的是沒有那麼嚴重，反而比較像是被打了一拳。最終一行人設法從車裡逃了出來，跳到路邊的河堤下集合，接著躲進附近車庫等待救援，數小時後被烏克蘭警方救出。
他們後來得知，朝他們開槍的是俄國偵查小隊成員，拉姆塞表示，手法很專業，子彈不斷地打在車上，沒有失誤。他補充說，「我們很幸運，但成千上萬烏克蘭人正在死去。許多家庭成為俄國偵察小隊的目標，就像我們一樣。這場戰爭一天天惡化。」
This is absolutely terrifying - Stuart Ramsay and his Sky News team were targeted by a professional Russian hit squad in Ukraine.— Tim Gatt (@TimGatt) March 4, 2022
Amazing that cameraman Richie Mockler managed to film this despite being under heavy gunfire.
They're safely back in the UK. https://t.co/Rs4xVuNukw pic.twitter.com/gKyIzbRNwN
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