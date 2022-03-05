我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

有影／英5記者在基輔遭俄軍埋伏 2人中彈驚險生還

編譯徐榆涵／即時報導
英國天空新聞5人團隊4日在基輔採訪時遭到俄軍伏擊，其中天空新聞首席記者拉姆塞慘遭射中下背部。(取材自天空新聞影片截圖)
英國天空新聞5人團隊4日在基輔採訪時遭到俄軍伏擊，其中天空新聞首席記者拉姆塞慘遭射中下背部。(取材自天空新聞影片截圖)

英國天空新聞首席記者拉姆塞（Stuart Ramsay）與四名同事4日在離開基輔的路上遭到俄軍伏擊，至少兩人被擊中，所幸沒有生命危險。

衛報報導，拉姆塞五人團隊4日在準備離開基輔、經過附近布察鎮（Bucha）的一座檢查哨時，他們搭乘的汽車突然遭到俄軍開槍射擊，結果拉姆塞的下背部中彈，另名攝影默克勒（Richie Mockler）則身中兩槍，但都是打在防彈衣上。

根據影片，當他們搭乘的汽車開始被射擊時，他們正接近一個路口。根據拉姆塞說法，他們一開始以為是烏軍檢查哨的士兵向他們開火，可以聽見他們大喊他們是記者，並要求對方停火。影片中也可以清楚聽到槍聲，並看到子彈射穿整輛車。

英國天空新聞5人團隊4日在基輔採訪時遭到俄軍伏擊，其中兩人中彈生還。(取材自天空...
英國天空新聞5人團隊4日在基輔採訪時遭到俄軍伏擊，其中兩人中彈生還。(取材自天空新聞影片截圖)

拉姆塞回憶中槍時的感覺，他表示，令他驚訝的是沒有那麼嚴重，反而比較像是被打了一拳。最終一行人設法從車裡逃了出來，跳到路邊的河堤下集合，接著躲進附近車庫等待救援，數小時後被烏克蘭警方救出。

他們後來得知，朝他們開槍的是俄國偵查小隊成員，拉姆塞表示，手法很專業，子彈不斷地打在車上，沒有失誤。他補充說，「我們很幸運，但成千上萬烏克蘭人正在死去。許多家庭成為俄國偵察小隊的目標，就像我們一樣。這場戰爭一天天惡化。」

汽車 烏克蘭 俄國

上一則

聯國人權會通過：查俄違反人權 烏外長控俄軍性侵婦女

下一則

1.6萬外國人抵烏 加入「國際軍團」對抗俄羅斯

延伸閱讀

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊
俄軍1高階將領遭擊斃後 英媒：俄軍再有2名指揮官喪命

俄軍1高階將領遭擊斃後 英媒：俄軍再有2名指揮官喪命
俄軍沒炸住宅區？烏克蘭軍救嬰兒照片瘋傳 打臉普亭

俄軍沒炸住宅區？烏克蘭軍救嬰兒照片瘋傳 打臉普亭
「砲聲從沒停過」 烏南城市斷水斷網 青少年荷槍抗俄

「砲聲從沒停過」 烏南城市斷水斷網 青少年荷槍抗俄

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
普亭24日下令出兵烏克蘭。美聯社

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

2022-02-26 08:11
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
俄國外長拉夫洛夫警告第三次世界大戰的風險。美聯社

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

2022-03-02 08:00
俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。美聯社

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

2022-02-25 21:46

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了