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1.6萬外國人抵烏 加入「國際軍團」對抗俄羅斯

編譯中心／綜合4日電
倫敦商店 4 日懸掛烏克蘭的國旗力挺烏國。（路透）
倫敦商店 4 日懸掛烏克蘭的國旗力挺烏國。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，外國人及旅外人士奮勇響應烏克蘭總統澤倫斯基的號召，紛紛抵烏克蘭加入「國際軍團」，拿起武器對抗俄羅斯。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）先前呼籲「世界公民」一起對抗「俄羅斯戰犯」，如今已有多群年輕男性響應他的號召，背著沉重帆布背包和軍用裝備，從波蘭進入烏克蘭相助。

原籍烏克蘭、26歲的紐約居民迪狄克（Vasyk Didyk）也參與其中，他表示，「這裡也是我們的祖國。我們不能舒服地住在美國，眼看著正在這裡發生的一切。」

迪狄克未曾接受過軍事訓練，他的父母也沒有住在烏克蘭，但他執意前來，當他的父母聽到兒子正要加入戰鬥時，他們在電話中哭泣。

與此同時，英國建築工人戴爾（Jake Dale）則希望於5日下午前越界進入烏克蘭。戴爾指出，澤倫斯基呼籲外國人士加入烏克蘭「國際軍團」（International Legion）的呼聲，促使他訂下4日飛往波蘭的航班。

他表示：「我一聽到他（澤倫斯基）的呼籲，馬上覺得他需要幫助。我認為這是值得冒生命危險的志業，我的女友也有同感。她顯然像其他人一樣感到懊惱，但她支持這項行動，因為她理解，我想要幫忙。」

華盛頓郵報報導，澤倫斯基3日在通訊軟體Telegram頻道上，張貼情緒激昂影片，提及已有1萬6000名外國人士自願加入「國際軍團」．協助烏克蘭對抗俄國入侵。

瑞士蘇黎世歌劇院外觀， 4 日晚打出烏克蘭國旗的藍、黃色力挺烏國。（路透）
瑞士蘇黎世歌劇院外觀， 4 日晚打出烏克蘭國旗的藍、黃色力挺烏國。（路透）

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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