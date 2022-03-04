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烏克蘭：逾40萬名自願者加入團隊 對俄發起網路攻擊

譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭除了實體對抗俄軍入侵外，也對俄羅斯展開網路攻擊。（路透）
烏克蘭除了實體對抗俄軍入侵外，也對俄羅斯展開網路攻擊。（路透）

烏克蘭網路安全官員表示，已有超過40萬人自願加入烏克蘭政府一項群眾外包計畫，該計畫正在使用數位手段破壞俄羅斯政府和軍事目標。

烏克蘭資訊保護局副局長查霍拉（Victor Zhora）4日在簡報會上表示，烏克蘭正在對俄羅斯進行「網路抵禦」，說全世界的烏克蘭正團結一心在網路空間保衛國家。

查霍拉說，自願者一直在努力收集情報並攻擊俄羅斯的軍事系統。並透過電話、電郵和訊息與俄羅斯人民聯繫，向他們展示真實戰爭的照片。

烏克蘭政府支持的駭客軍團「IT Army」在社群平台Telegram創立了一個頻道，該頻道已有28.3萬訂閱用戶。還有數千人加入其他Telegram的群組，這些群組正在策劃對俄羅斯資產發動駭客攻擊，包括國家機構、商業機構、銀行和散布不實言論的國營媒體等。

其他駭客組織，包括在推特上有740萬粉絲和近19萬條推文的全球最大駭客組織「匿名者」（Anonymous）和白俄羅斯網路游擊隊也同樣對俄羅斯發起攻擊，以表示力挺烏克蘭。根據網路監督組織NetBlocks說法，儘管近日俄羅斯政府網站通報網路中斷問題，但這些駭客組織的影響有限。

查霍拉未明確表示支持「匿名者」的行為，但表示他可以理解他們在做什麼。並說「不歡迎網路空間的任何非法活動，認為每一方都該為自己行為負責，但世界秩序在2月24日發生變化。我認為訴諸道德原則是行不通的，因為我們的敵人沒有任何原則」。

白俄羅斯 烏克蘭 駭客

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