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分析師上電視舉杯 悼「俄國股市之死」：安息吧同志

編譯湯淑君／綜合外電
面臨世界各國嚴厲制裁，盧布近來對美元匯率迭創新低，俄羅斯央行日前雖大幅調升基準利率，仍難力挽狂瀾。(路透)
面臨世界各國嚴厲制裁，盧布近來對美元匯率迭創新低，俄羅斯央行日前雖大幅調升基準利率，仍難力挽狂瀾。(路透)

俄羅斯入侵烏克蘭後，國際制裁接踵而至，俄國金融市場大受影響，已一連四個交易日休市，讓該國分析師感嘆俄羅斯股票市場已名存實亡。

根據當地媒體報導，金融科技公司DTI Algorithmic創辦人Alexander Butmanov日前上俄國財經電視節目接受主持人訪問時，突然拿出一瓶汽水，並為他認為的「俄國股市之死」舉杯哀悼。

根據俄翻英譯文，Butmanov邊舉杯邊說：「安息吧，親愛的同志。」

《紐約客》雜誌記者Joshua Yaffa在推特貼出這段電視節目影片，並推文說：「一位俄羅斯投資專家在現場直播電視上拿出一瓶，為俄國資本市場的終結舉杯哀悼，並說他將回老家裝扮成耶誕老公公糊口。」

這段影片在網路上瘋傳的同時，俄國金融市場已連續休市四天，根據彭博資訊報導，這已成為該國1998年以來最長的一段股市交易停擺時期。

編製股價指數的MSCI公司周三說，在美國等西方國家對俄羅斯祭出嚴厲制裁後，俄國股市已「無法投資」，決定把俄股從MSCI旗下眾指數剔除，3月9日收盤後生效。

俄羅斯大型股如Gazprom、Lukoil、Sberbank等，如今在倫敦都跌成每股只值幾分錢的雞蛋水餃股。俄羅斯盧布兌美元匯價近幾周來也迭創新低。

俄羅斯 俄國 投資

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