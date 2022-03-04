我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第2輪談判達共識 何謂「人道走廊」一次看

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

烏克蘭戰事 俄國男性怕當兵 機票飆漲仍要逃

中央社／莫斯科3日綜合外電

俄羅斯軍隊緩緩往烏克蘭首都基輔推進之際，部分從其他國家回到俄國莫斯科的人，眼看機票價格飆漲，卻仍急著想跑，試圖要逃到尚未禁止該國航班的地方。

先前有消息指出，俄羅斯當局在入侵烏克蘭、也就是俄方所謂的「特殊軍事行動」展開後，將頒布戒嚴令或是禁止役齡男子出境。雖然此事遭俄羅斯總統府克里姆林宮（Kremlin）駁斥，但仍有人不願冒險留在俄國。

1名約1年前從西歐搬回莫斯科的俄羅斯男子表示，他已經買了周末飛往伊斯坦堡的機票；他並補充說，他可能永遠不會再回到莫斯科生活了。

這名29歲的男子說：「我很擔心明天就會發布動員令，那我將沒辦法飛出國。」他像本文中其他人一樣，都要求匿名。

「這是最恐怖的夢魘。我1年前回來時，作夢也沒想到會遭遇這樣的鳥事。」

另一名38歲的男子表示，他花了大錢，買到1張周末飛往中東的昂貴機票。

他說：「我不想打這場仗，我們聽到很多風聲，而即便克里姆林宮稱那些消息並非事實，但我不相信他們。」

俄羅斯的侵略在今天進入第2周，烏克蘭的各大城遭到包圍，並處於砲火之下。數以百計的俄羅斯軍人與烏克蘭民眾喪命，俄國這樣的經濟大國也陷入前所未有的孤立。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

影／不容主張暴力「挺俄」觀眾被辯論節目請出場

下一則

擊敗世界第一棋手 印度16歲西洋棋神童再創佳績

延伸閱讀

IKEA關閉俄國分店 大批民眾湧入瘋搶「鯊魚玩偶」

IKEA關閉俄國分店 大批民眾湧入瘋搶「鯊魚玩偶」
才簽「友好無止境」聲明…全球孤立俄國 中國尷尬了

才簽「友好無止境」聲明…全球孤立俄國 中國尷尬了
拜登政府不願禁俄羅斯石油進口 引發國會不滿

拜登政府不願禁俄羅斯石油進口 引發國會不滿
制裁入侵烏克蘭 F1賽車終止俄羅斯站合約

制裁入侵烏克蘭 F1賽車終止俄羅斯站合約

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
普亭24日下令出兵烏克蘭。美聯社

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

2022-02-26 08:11
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
俄國外長拉夫洛夫警告第三次世界大戰的風險。美聯社

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

2022-03-02 08:00
抗議者舉著將希特勒與普亭並列的標語。(Getty Images)

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

2022-02-24 10:34
俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。美聯社

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

2022-02-25 21:46

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍