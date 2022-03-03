烏克蘭戰報#15：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

(取材自核電廠直播影片)

「被俄國 火砲、戰車砲反覆轟炸的札波羅熱核電廠，目前狀況很糟，但尚沒有輻射外洩的『立即性風險』...」俄軍入侵烏克蘭 的南方侵攻部隊，4日清晨攻入了位於聶伯河南岸、全歐洲最大的札波羅熱核能發電廠，並使用重型火砲、坦克車、以及各式火箭直接「轟炸核電廠區」，目前通報反應爐一號機外部一度遭俄軍「直接砲擊」，儘管核電設備未受立即損傷，但廠區的行政大樓卻因砲擊燃燒；同時駐守的消防大隊，亦遭到俄軍無差別開火而無法馳援失火廠區——此一失控的戰術手段，雖然暫無觸發「第二次車諾比浩劫」的風險，但卻也明顯違反了《日內瓦公約》的用兵規定。

札波羅熱核能發電廠位於烏克蘭中南部、聶伯河沿岸，是前蘇聯時期興建於1980年代的大型核電廠，至今仍供應烏克蘭全國20~25%的用電量，是烏克蘭最重要、也是全歐洲最大的核電基地。

然而札波羅熱核電廠所在的位置，也是本回俄國侵略戰爭的「接戰第二線」，其離俄國屯下重兵的克里米亞半島只有150公里，距本星期失守的烏克蘭南線要衝梅利托波爾也只剩50公里，因此從3月2日開始，俄軍的前鋒部隊就持續北進朝聶伯河岸的核電廠前進，試圖切斷烏克蘭全國電網的重要供電來源，藉此擴大消耗烏國軍民的防守資源與抵抗士氣。

(取材自google map)

但俄國的進軍行動，在2日、3日之間，卻遭到烏克蘭軍民的不斷干擾與伏擊，其中包括了大批無武裝的老弱村民，2日試圖以肉身與反戰標語阻擋俄軍朝札波羅熱方向前進，誰知俄國部隊不僅鳴槍示警，更直接朝擋路群眾投擲手榴彈，造成數名平民被炸斷四肢，鎮壓影片也因此震驚國際。

隨著烏克蘭軍隊在南方戰線的持續失守或遭遇包圍，札波羅熱核電廠所遭遇的戰火風險也持續增高——誰知道了4日清晨，一支俄國的裝甲步兵隊卻突然「直接殺入」札波羅熱核電廠區，除了四處亂轟濫炸之外，目擊員工更對外呼救：

「這些俄軍打算要在核電廠裡埋設炸彈與地雷！」

成功殺入核電廠周邊的俄軍，隨即憑裝甲部隊的優勢火力，開始向駐防烏軍瘋狂開火，雙方就在核電廠外圍區的停車場與行政大樓間爆發激烈戰鬥。過程中，侵攻的俄軍不知是流彈失手、還是故意破壞，開始使用各型火炮往電廠內部建築群「直接炸射」。

核電廠遇襲的消息，首先經由電廠所在的安赫德市府對外求救，接著人在海外的烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba ）也發出告急通知：「俄國軍隊正在圍攻轟炸札波羅熱核電廠、整個歐洲最大的核電設施！廠區目前已經起火燃燒——如果札波羅熱核電廠『爆炸』，災難規模將會是車諾比的10倍！俄軍必須立即停火，快讓消防大隊前進馳援建立安全應變區！」

(取材自推特)

庫列巴的緊張發言以及「車諾比核災」的駭人關鍵字，很快地就讓札波羅熱衝突戰成為全球焦點。但隨後，來自世界各地的核電專家與烏克蘭緊急救災部，卻都澄清札波羅熱的設計與安全等級，「不太可能重演車諾比那樣的劇烈災難」，儘管在核電廠裡開火砲擊仍然是「失去理性的瘋狂舉動」，但整體狀況應不至於在短時間內全面失控，

「札波羅熱暫時沒有變成車諾比的可能性。」

基輔中央政府表示，在初步清點廠區災損後，目前已知「確認起火」的建築，是一棟位於發電管制區外圍的行政訓練大樓；核電廠發言人圖茲（Andriy Tuz），也於４點左右再度確認：札波羅熱管制區內的「一切輻射指數」都非常正常，目前完全沒有爆發核災的立即性風險。

但圖茲也同樣表示：現在的輻射指數正常，並不代表俄軍在核電廠區的佔領與開火「能讓人安全放心」，因為在俄軍轟炸之中，就有砲彈直接打中了正在維修升級、但核能燃料棒卻因疫情與戰火而來不及移走的札波羅熱1號反應爐外殼。

札波羅熱核電廠的代理廠長穆拉修夫（Igor Murashov）：截至4日清晨4點30分為止，俄軍仍持續在核電廠周邊開火、抱持敵意行動，雖然核電關鍵設備尚未被戰火影響，但已有多名電廠員工中彈重傷。除此之外，俄軍也一度朝消防隊開火，對於行政大樓與廠區周邊的交戰火勢無動於衷。

「今晚發生的混亂，是對核能安全最嚴重的蔑視與威脅！」穆拉修夫廠長表示。俄軍強襲並砲轟核電廠設施的作法，無論如何都是非常瘋狂、而不合理的末日冒險——根據俄國同樣簽字的《日內瓦公約》第一附加議定書的第56條規定，「...具危險影響的工程或裝置，如水壩、堤防、核能發電戰，即便這類物體是軍事目標，也不應成為軍事攻擊的對象，這是為了避免攻擊這些目標可能導致危險力量的施放，進而對平民人口造成嚴重損傷。」

Zaporizhzhya核電廠遭到飛彈攻擊。(Getty Images)

對此，澤倫斯基也表示：「俄羅斯坦克現在正在向核電廠開火。他們配備了夜視裝置、很清楚知道自己在做什麼……世界上除了俄羅斯以外，從來沒有任何一個國家會向核電廠開火。這是第一次，人類歷史上的第一次...」

儘管切斷札波羅夫核電廠的供電，將能有效癱瘓烏克蘭軍民抗俄的資源與能量，但強制切斷全國20~30%的電力來源，在當前的戰火、寒冬與各地災難中，也同樣對平民將造成不可收拾的無差別全面性傷害。更何況相關的「切電作戰」，亦有可能透過其他電網破壞的方式，達成局部斷電的目的，而非直接攻擊核電廠。

針對札波羅熱核電廠的攻防所有權問題，烏克蘭政府與交戰中的俄軍還沒能接觸談判。目前，烏國總統澤倫斯基已公開要求俄軍撤退、好讓雙方「在札波羅熱核電設置停火區」已修復並檢查轟炸傷損。但對此，俄國方面則完全不予回應。

核電廠所在的城鎮安赫德（Energodar）民眾也上街製造路障、肉身圍堵以阻止俄軍前往核電廠。 (取材自推特)

部分核電廠的目擊員工也向烏克蘭媒體表示：強攻核電廠的失控俄軍，疑似操車臣口音，或可能是車臣獨裁者小卡德羅夫派給俄軍助陣的車臣部隊。但相關說法——包括攻擊核電廠一事——都沒有得到俄國官方的任何回應。莫斯科的官方態度仍是沉默否認，就像普丁總統3日與法國總統馬克宏通電話時，普丁強硬堅稱的說法一樣：

「俄國完全沒有空襲基輔...是烏克蘭的納粹政權把無辜百姓當成人肉盾牌。」