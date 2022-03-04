烏總統澤倫斯基痛批俄軍：如新病毒入侵

烏克蘭總統澤倫斯基痛批，俄軍有如新冠疫情後出現並攻擊烏國的「新病毒」。(Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）3日召開新聞發布會表示，俄羅斯 和烏克蘭進行第三輪談判的可能性不高，但仍強調談判的必要性；他並痛批，俄軍有如COVID-19後出現並攻擊烏國的「新病毒」。

在呼籲普亭與自己面對面對談時，澤倫斯基以諷刺語調調侃，「與我相坐而談，只要不是相隔30米開外就好，我又不咬人。你有什麼好怕？」

他同時表示，世界對烏克蘭提供支持的速度太慢了，並敦促西方在烏克蘭上空實施「禁飛區」。澤倫斯基說，如果北約不願意對烏克蘭領空畫定「禁飛區」，至少應該提供基輔戰機，「如果你沒有關閉天空的力量，那就給我戰機」、「如果烏克蘭不在，下一個就是拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞」。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄軍長期掌控控空權。為避免北約與俄軍爆發直接衝突，美國和北約屢次拒絕烏方相關請求。

澤倫斯基也痛批，俄軍有如COVID-19後出現並攻擊烏國的「新病毒」。他諷刺說，距烏國通報首起COVID-19病例已過了2年，「自一周前開始，另一種新病毒（指俄軍）又在攻擊我國。」

英國國防部在一份更新情報中表示：「受到烏軍頑強抵抗、機械故障與交通擁塞影響，向基輔推進的俄軍主要縱隊仍在市中心逾30公里外。」

據上述情報：「過去3天裡，該縱隊幾乎沒有可見進展。儘管俄軍猛烈轟炸，仍無法拿下哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、馬立波（Mariupol）。部分俄軍已進入刻松（Kherson），但目前烏國軍事狀況仍不明朗。」

情報還指出：「俄國國防部被迫承認在普亭的這場戰爭中，已有498名俄軍陣亡、1597人受傷。實際死傷人數幾乎可以肯定遠高於此，並會繼續攀升。」

美國時代雜誌3日公布最新一期封面，以烏克蘭國旗上藍下黃二色為底，配以斗大的「生命將戰勝死亡，光明將制伏黑暗」名言，向講出這句話的澤倫斯基總統跟烏克蘭致敬。

最新一期時代雜誌頭條為「澤倫斯基與烏克蘭的英雄們」，特地用烏克蘭文寫出澤倫斯基1日向歐洲議會演講時說出的「生命將戰勝死亡，光明將制伏黑暗」，封面故事讚揚他在俄羅斯侵略開始時，透過選擇留在首都基輔「改變歷史」，反過來喚醒美國與盟邦對俄羅斯實施嚴厲制裁。