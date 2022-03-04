俄侵烏不能報導？ 美國之音遭威脅封鎖

國務院 發言人普萊斯(Ned Price)2日晚間譴責俄羅斯 政府打壓獨立媒體對於俄軍侵略烏克蘭 的報導，美國之音也被俄羅斯點名，揚言封鎖。

普萊斯在電郵聲明中指出，受到俄羅斯總統普亭掌握的俄羅斯國會4日將舉行特別會議，研議對於在俄羅斯攻打烏克蘭期間做出「非官方」報導的媒體記者，訂定法案施以最高15年有期徒刑的懲罰。

普萊斯指出，俄羅斯恣意對烏克蘭開火，克里姆林宮則在俄羅斯內部對新聞自由與真相全面開戰，莫斯科對於殘暴侵略行為想要誤導及掩蓋事實，手段越來越囂張。

Axiox新聞網站報導，俄羅斯官員2日稍早對美國之音提出警告指出，美國之音俄文新聞網站可能遭到封鎖，除非移除網站上的俄羅斯侵略烏克蘭報導。

美國之音代理台長羅培茲(Yolanda López)發表聲明表示：「企圖干預新聞與資訊自由流通的任何手段，都令人感到極度不安。」羅培茲表示，俄羅斯的宣布違背所有民主社會的精神價值。

莫斯科回聲電台以及俄羅斯獨立電視台「雨」由於報導俄羅斯入侵烏克蘭而雙雙遭停播，即將關閉。與美國之音、自由歐洲電台╱自由電台聯合經營的「現時」電視台網站，也面臨相同命運。

俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構指稱，美國之音新聞網站含有關於恐怖份子攻擊的不實訊息，還有關於其他公共事務的假消息。

聲明中指出，美國之音俄語服務頻道應該移除俄羅斯對烏克蘭開戰第二天的相關報導。美國之音俄語頻道當天報導內容包括俄羅斯轟炸多個烏克蘭城市、俄羅斯聲稱已掌控烏克蘭首都基輔(Kyiv)附近一座機場，以及目睹戰事爆發的目擊者談話與美國之音記者在烏克蘭內部的第一線觀察。

國際刑事法院首席檢察官2日宣布，將針對俄羅斯攻打烏克蘭期間違反人道行為及展開大屠殺等傳聞，立即啟動調查。