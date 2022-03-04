死活不論 俄富商懸賞100萬 要「戰犯」普亭人頭

俄羅斯商人科南尼金發出懸賞令，以100萬美元換取俄羅斯總統普亭的項上人頭。(取材自推特)

俄羅斯 商人科南尼金（Alex Konanykhin）日前上社群媒體發出懸賞令，承諾以100萬美元獎金換取俄羅斯總統普亭 的項上人頭，並敦促俄軍軍官將他們的總統繩之以法。

獨立報報導，科南尼金在領英發布的懸賞文表示，在烏俄戰爭爆發之後，採取行動幫助烏克蘭 就成為他的「道義責任」，承諾掏出100萬美元，給予「履行憲政職責，依照俄羅斯法和國際法，以戰犯名義逮捕普亭」的軍官。

科南尼金在貼文附上普亭的「懸賞令」圖樣，可見到「通緝：死活不拘，普亭犯下大屠殺」，稱「普亭不是俄羅斯總統，因為他靠著炸毀俄羅斯公寓樓的特種行動成果上台，然後違反憲法取消自由選舉跟謀殺競爭對手」。

跟俄羅斯政府有著一段複雜歷史的科南尼金表示，「身為俄羅斯族人跟俄羅斯公民，我把促成俄羅斯去納粹化看成我的道義責任，我會繼續協助烏克蘭英勇努力抵禦『普亭部落』的猛攻」。

科南尼金提到的炸毀公寓大樓，其實是指1999年莫斯科公寓樓爆炸案。陰謀論者認為，俄羅斯聯邦安全局（FSB）為打擊車臣分離分子，一手炮製這起害死約300人的爆炸事件，加上車臣分離分子後來入侵達吉斯坦，導致第二次車臣戰爭的爆發。

普亭則是在1998年7月獲已故前總統葉爾欽任命為FSB局長，1999年8月9日一天之內就先後當上第一副總理、代總理和葉爾欽的欽點接班人，7天後獲選為總理，靠著應對第二次車臣戰爭鞏固民望。葉爾欽1999年12月31日突然下台，普亭先任代總統，隔年3月正式當選總統。

據報導，2006年遭毒殺的FSB叛逃特工利特維年科（Alexander Litvinenko）在內多人懷疑，莫斯科公寓樓爆炸案其實是一場精心協調的成功政變，藉此贏得民意支持第二次車臣戰爭，並且幫助普亭最終掌權。

俄羅斯入侵烏克蘭激起國際制裁一波接一波，但至今仍無法逼俄國總統普亭停止侵略行為。有「寡頭獵人 」之稱的布勞德（Bill Browder）建議：斷絕普亭的資源。

以制裁作為國際懲罰個別人士的手段，幾乎可說是布勞德發明的。十年前，布勞德想出這種辦法，為死於俄國貪官汙吏之手的公司同事馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）報仇。不料今天，制裁突然成為全世界對抗俄國侵略的首選工具。

布勞德說，普亭若是成功攻占烏克蘭，野心不會僅止於此。這個俄羅斯領導人眼看美國手忙腳亂從阿富汗撤軍，或許已吃定美國對派兵捍衛別的國家，尤其是前蘇聯加盟共和國，興趣缺缺。

那麼，有什麼辦法逼普亭收手呢？ 布勞德說：「制止他的唯一之途，就是斷絕他的資源。意思是：徹底斬斷他的金脈、凍結他及其寡頭盟友的私人資產，並且命令企業停止在俄羅斯做生意。」

那麼，面臨西方國家的制裁，普亭會不會知難而退？布勞德表示懷疑。布勞德表示，除非俄羅斯打仗所需軍費全部燒光，否則普亭不會喊卡，一如「冷戰」一直打到蘇聯解體才終於結束。