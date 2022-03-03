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原訂「這天」拿下烏克蘭？烏國駐日大使館曝俄侵烏計畫

原訂「這天」拿下烏克蘭？烏國駐日大使館曝俄侵烏計畫

編譯羅方妤／即時報導
俄國軍方直升機3日飛越烏克蘭某處上空。美聯社
俄國軍方直升機3日飛越烏克蘭某處上空。美聯社

烏克蘭駐日大使館推文表示，烏國聯合部隊作戰總部成功消滅俄軍黑海艦隊的一支部隊，還取得俄國進攻烏克蘭原本的計畫等機密文件。他們公布相關內容指出，俄國當局今年1月18日就批准侵烏計畫，並於2月20日開始行動。文件顯示，俄軍規畫了為期15天的攻擊行動，持續至3月6日。

推特網友紛紛留言，行動開始的那天正好是北京冬奧閉幕式，令人遐想。紐約時報報導，根據數名美國拜登政府高階官員及一名歐洲官員，西方情治報告顯示，中國高階官員在今年2月初曾告訴俄國高階官員，不要在北京冬奧結束前攻打烏克蘭。

不過，也有網友留言嘲笑俄軍情報管理不佳。但隨著戰局日益膠著，俄軍也不一定依舊使用同樣的計畫作戰。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

北京冬奧 烏克蘭 俄國

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