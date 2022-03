影／美記者基輔現場連線 鏡頭拍下爆炸讓夜空亮如白晝

俄羅斯與烏克蘭 之間的戰爭進入第8天,烏國多處響起空襲警報,美國CBS新聞國際特派記者達加塔(Charlie D'Agata)剛在首都基輔一處屋頂完成現場連線,隨即遇上兩次疑似俄軍襲擊引發的大爆炸,攝影 機鏡頭更拍到整個夜空瞬間變得如白天明亮。

從CBS新聞製作人雷德曼(Justine Redman)在自己推特 發布的影片可見,達加塔把現場還給棚內主播約3秒過後,身後的夜空頓時亮如白晝。達加塔先隨即轉身察看,接著便露出一臉訝異的神情。一位採訪團隊成員問「發生什麼事了」,達加塔也跟著吐出一句,「那是什麼鬼東西?」

就在達加塔望向基輔,直呼剛剛「幾乎就像閃電一樣」、「一陣大閃光」時,整個天空再度瞬間被照亮,讓CBS新聞採訪團隊一邊驚呼、一邊趕緊尋找掩護,隨後就傳來響亮的爆炸聲,整個畫面跟著一起晃動。

雷德曼在推特寫道,「這是我們所見過的最大爆炸」。

Biggest blasts we've ever seen, just as we were coming off air tonight in #Kyiv #cbsnews @charliecbs @cbsnews pic.twitter.com/leIfTrdnXx