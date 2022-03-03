影／美記者基輔現場連線 鏡頭拍下爆炸讓夜空亮如白晝

俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭進入第8天，美國CBS新聞國際特派記者達加塔（Charlie D'Agata）2日晚間在首都基輔完成現場連線，隨即遇上一場大爆炸，整個過程全被攝影機記錄下來。畫面翻攝：Twitter/redmanjustine

俄羅斯與烏克蘭 之間的戰爭進入第8天，烏國多處響起空襲警報，美國CBS新聞國際特派記者達加塔（Charlie D'Agata）剛在首都基輔一處屋頂完成現場連線，隨即遇上兩次疑似俄軍襲擊引發的大爆炸，攝影 機鏡頭更拍到整個夜空瞬間變得如白天明亮。

從CBS新聞製作人雷德曼（Justine Redman）在自己推特 發布的影片可見，達加塔把現場還給棚內主播約3秒過後，身後的夜空頓時亮如白晝。達加塔先隨即轉身察看，接著便露出一臉訝異的神情。一位採訪團隊成員問「發生什麼事了」，達加塔也跟著吐出一句，「那是什麼鬼東西？」

就在達加塔望向基輔，直呼剛剛「幾乎就像閃電一樣」、「一陣大閃光」時，整個天空再度瞬間被照亮，讓CBS新聞採訪團隊一邊驚呼、一邊趕緊尋找掩護，隨後就傳來響亮的爆炸聲，整個畫面跟著一起晃動。

雷德曼在推特寫道，「這是我們所見過的最大爆炸」。