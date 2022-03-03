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俄羅斯商人祭懸賞 出百萬美元緝拿「戰犯」普亭

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭。資料照片。路透
俄羅斯總統普亭。資料照片。路透

獨立報報導，俄羅斯商人科南尼金（Alex Konanykhin）日前上社群媒體發出懸賞令，承諾以1百萬美元獎金換取俄羅斯總統普亭的項上人頭，並敦促俄軍軍官將他們的總統繩之以法。

科南尼金在領英發布的懸賞文表示，在烏俄戰爭爆發之後，採取行動幫助烏克蘭就成為他的「道義責任」，承諾掏出1百萬美元，給予「履行憲政職責，依照俄羅斯法和國際法，以戰犯名義逮捕普亭」的軍官。

科南尼金在貼文附上普亭的「懸賞令」圖樣，可見到「通緝：死活不拘，普亭犯下大屠殺」，稱「普亭不是俄羅斯總統，因為他靠著炸毀俄羅斯公寓樓的特種行動成果上台，然後違反憲法取消自由選舉跟謀殺競爭對手」。

跟俄羅斯政府有著一段複雜歷史的科南尼金表示，「身為俄羅斯族人跟俄羅斯公民，我把促成俄羅斯去納粹化看成我的道義責任，我會繼續協助烏克蘭英勇努力抵禦『普亭部落』（Putin's Orda）的猛攻」。

科南尼金提到的炸毀公寓大樓，其實是指1999年莫斯科公寓樓爆炸案。陰謀論者認為，俄羅斯聯邦安全局（FSB）為打擊車臣分離分子，一手炮製這起害死約300人的爆炸事件，加上車臣分離分子後來入侵達吉斯坦，導致第二次車臣戰爭的爆發。

普亭則是在1998年7月獲已故前總統葉爾欽任命為FSB局長，1999年8月9日一天之內就先後當上第一副總理、代總理和葉爾欽的欽點接班人，7天後獲選為總理，靠著應對第二次車臣戰爭鞏固民望。葉爾欽1999年12月31日突然下台，普亭先任代總統，隔年3月正式當選總統。

據報導，2006年遭毒殺的FSB叛逃特工利特維年科（Alexander Litvinenko）在內多人懷疑，莫斯科公寓樓爆炸案其實是一場精心協調的成功政變，藉此贏得民意支持第二次車臣戰爭，並且幫助普亭最終掌權。

俄羅斯商人科南尼金日前上領英發出懸賞令，承諾以1百萬美元獎金換取俄羅斯總統普亭的...
俄羅斯商人科南尼金日前上領英發出懸賞令，承諾以1百萬美元獎金換取俄羅斯總統普亭的項上人頭，並敦促俄軍軍官將他們的總統繩之以法。畫面翻攝：Reddit/r/ukraine/

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