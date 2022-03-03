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聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

打仗也造成俄國家庭分裂 年輕人：我們沒有選擇戰爭

編譯羅方妤／即時報導
對不常看電視，常瀏覽網路和社交媒體的俄國年輕人而言，他們不太理解為何發生戰爭，對未來感到憂慮，甚至與認為發動戰爭是應對西方威脅「必要措施」的長輩發生爭執。(美聯社)
對不常看電視，常瀏覽網路和社交媒體的俄國年輕人而言，他們不太理解為何發生戰爭，對未來感到憂慮，甚至與認為發動戰爭是應對西方威脅「必要措施」的長輩發生爭執。(美聯社)

美國CNN報導，隨著俄國入侵烏克蘭，俄國國內出現反戰抗議活動，但被警方鎮壓，民眾甚至不太了解烏克蘭正在發生的事。俄國政府控制的電視節目幾乎沒有報導烏國首都基輔不斷遭轟炸的消息，反而關注所謂烏克蘭「民族主義者」和「新法西斯主義者」。

然而，對不常看電視，常瀏覽網路和社交媒體的俄國年輕人而言，他們不太理解為何發生戰爭，對未來感到憂慮，甚至與家中抱持相反意見的長輩發生爭執。住在俄國首都的25歲年輕人亞琳娜（Arina）表示：「我們很難預測未來發生的事，情況很糟糕。我的一些朋友中很多人對未來感到焦慮害怕，我們不知道戰爭會怎麼影響我們。」CNN為了安全問題，採訪時只透露亞琳娜的名字。

不過，亞琳娜的母親認為，發動戰爭是應對西方威脅「必要措施」。亞琳娜也與母親發生爭論，她說：「我們獲取消息的來源不同。我閱讀獨立媒體了解一切，獨立媒體長久以來大多時候被俄國政府封鎖，而母親則是看電視。」

亞琳娜說，她和朋友關注社交媒體時，發現俄國國內有種矛盾情緒，「一方認為，我們該感到羞恥；另一方則說，我們不必感到羞恥，不需要將不是自己做的決定強加在自己身上。但雙方都認同，他們希望國際社會知道，俄國人民不是他們的總統，他們沒有選擇發動戰爭」。

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