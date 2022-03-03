俄烏戰爭的結局？取決於5大因素

烏克蘭第二大城市哈爾科夫遭俄羅斯火箭襲擊後，消防員前來滅火。(美聯社)

俄羅斯 入侵烏克蘭 遭遇比預期頑強的抵抗，加上西方國家實施嚴厲制裁，未如預期地速戰速決拿下基輔；雖然預料戰事的發展難如登天，但根據華爾街日報，軍事分析師認為，有五大變數可為戰事走向提供線索。

入侵部隊

西方軍事分析師對俄軍在開戰初期的差勁表現感到吃驚。英國智庫皇家三軍聯合研究院的前總監Michael Clarke說，「新的俄羅斯陸軍看起來就像舊紅軍——訓練不是很精良、領導統御不是很優秀、後勤補給真的相當糟——不是嚴重失策就是太低估敵人」。但英國籍的前北約歐洲盟軍副司令Richard Shirreff表示，透過戰亡，俄軍「吃苦頭後會汲取教訓」。

俄羅斯有可能因為預期小得多的抵抗，故意在初期限縮戰力。它有可能持續這樣的戰術，讓反抗力量最終消枆殆盡。

更可能的情境是，俄羅斯使用明顯較強大的火力進一步深入烏克蘭，對數座城市發動圍城戰，或使用重武器對付他們。

防守部隊

目前烏克蘭部隊和志願軍的士氣高昂。正規部隊撐得愈久，普亭 的麻煩愈大。大部分分析師認為，烏軍遲早要潰敗。他們竭盡全力奮戰，沒有喘息機會，而俄軍可以調派新部隊，強化前線。

一般的看法是，莫斯科會想在基輔扶植傀儡政權以統治烏西，但兼併烏國聶伯河以東的廣大區域。

倫敦國王學院榮譽教授Lawrence Freedman不認為俄國扶植傀儡政府會成功：「俄羅斯無法占領整個烏克蘭，沒有俄軍支持的基輔傀儡政府沒有合法性，活不下來。」

有個可能是有西方支持的烏國反抗軍隨後興起。如果反抗勢力夠大，俄羅斯將不得不加派兵力，專家估計可能超過50萬人。但Shirreff指出，普亭沒那麼多兵，最後將沒人可派。

西方反應

西方國家政府排除直接軍事介入，選擇提供武器協助烏克蘭自衛。俄羅斯有可能尋求封鎖烏克蘭和波蘭邊界，以阻止西方武器流入，但波蘭是北約成員國，這樣做有升高衝突將北約牽扯進來的風險。

西方國家目前最有力的舉措是針對俄羅斯經濟和領導成員的一系列制裁，可能造成俄國通膨飆升，讓許多俄羅斯人感受到經濟困難。這些制裁可以再加碼，但西方並非不必付出代價，如果俄羅斯切斷能源供應進行報復，歐洲恐將限電。

愛沙尼亞外交政策研究院的James Sherr不認為制裁能動搖普亭：「他和身邊的人從來沒有向制裁低過頭」。

目前西方國家民意似乎廣泛支持烏克蘭，但時間一久，經濟困境有可能削弱西方的團結力量。如果俄烏有和平協議，西方可能為了是否取消制裁起爭議。對俄羅斯有較大影響力的可能是中國大陸。

俄羅斯國內反應

這是一個未知數。西方人很難獲知俄羅斯的輿論，及其對普亭決策的影響竹程度。俄羅斯人也可能認為經濟困難不是政府的錯，應該歸咎西方國家。但制裁造成生活困苦勢將破壞普亭掌權的重要依恃。

此外，長期鎮壓烏克蘭反抗軍，可能導致許多俄羅斯士兵喪生，這在過去曾讓挺普亭的保守派人士深感不安。

倫敦國王學院的Freedman說，「普亭沒有無窮盡的時間來解決問題，經濟困境剛開始顯現，他不能讓事情拖上幾周或幾個月，圍城就要那麼久，遑論鎮壓反抗軍」，時間會是大問題。

和平談判

俄烏已展開和談，但許多戰略家對雙方能否迅速達成協議，不表樂觀。變數在於俄羅斯的兩大目標：烏克蘭中立和烏克蘭領土。

俄羅斯2014年兼併克里米亞，這次可能尋求烏克蘭承認這個現實，並進一步吞併聶伯河以東領土。

美國喬治城大學俄羅斯事務專家Angela Stent表示，俄羅斯可能試圖把烏克蘭分成幾個部分，留下烏西，但這會讓基輔有親西方政府，「很難想像普亭會同意」。

俄羅斯更可能做的是尋求烏克蘭修憲，賦予烏東相當大的獨立性，能否決基輔政府的行動。至於烏克蘭的中立，有可能依循1955年的奧地利模式，蘇聯當年自奧地利撤軍時，要求奧方透過憲法保證中立。