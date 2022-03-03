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閃戰失敗…普亭面露疲態 紐時憂心：俄將變更殘暴

編譯中心／綜合2日電
普亭近日露面，疑似面露疲態，還有歐洲的官員、領導人發現他似乎與過去判若兩人，引發揣測。(路透)
普亭近日露面，疑似面露疲態，還有歐洲的官員、領導人發現他似乎與過去判若兩人，引發揣測。(路透)

俄羅斯入侵烏克蘭戰事膠著，外界不少觀察家都表示，戰事的不順暢為俄羅斯意料之外。下令入侵的總統普亭近日露面，疑似面露疲態，且不僅是俄國和他身邊的人，歐洲的官員以至領導人，也發現普亭近月似乎與過去判若兩人。此外，紐約時報針對俄烏戰事分析，若情況愈發困難，俄軍恐怕將更加凶殘。

香港01報導，俄羅斯外交部前副部長2月底受訪時表示，普亭最初的命令是：3月2日前「收復」烏克蘭。然而「閃電戰」失敗，戰事已進入第7天，普亭既要處理公事又要應對戰事，勞心勞神。

普亭1日與聖彼得堡市長別格洛夫會面的照片發布後，有網友認為普亭難掩疲態，「看來不太好，臉色蒼白又浮腫，戰事壓力全寫在臉上，也有媒體形容他的表情凝重，雙眼神采不如以往。

普亭(左)與聖彼得堡市長別格洛夫會面的照片曝光後，有網友認為普亭難掩疲態，「看來...
普亭(左)與聖彼得堡市長別格洛夫會面的照片曝光後，有網友認為普亭難掩疲態，「看來不太好」。(路透)

此外，根據與普亭親近的芬蘭總統倪尼斯托（Sauli Niinistö）表示，他1月與普亭最後一次長談前後，察覺他出現變化，「他的心態、決心與果斷，顯然不同以往」。歐洲俄羅斯事務前高級主任希爾（Fiona Hill）懷疑，這可能與新冠疫情有關，「普亭在這兩年疏遠他人，變得更感情用事、神經質，曾有他患病的傳言。」

2月初到俄羅斯為俄烏衝突協調的法國總統馬克宏也表示，「普亭3年後好像變了另一個人」，變得「更強硬、更孤立」。兩位領袖曾在2019年會談，並到地中海岸的度假勝地。

此外，針對俄烏戰事，專家2日表示，普亭「寧願毀滅烏克蘭，也不願讓它加入西方陣營」，並指俄軍迄今仍保留一些最可怕的武器，將在入侵第二階段中使用，「戰爭將開始進入第二階段，俄軍將帶著重型火砲與地面部隊進入」。

紐時也報導，烏克蘭情勢不容過度樂觀，因為過往普亭就職總理後，俄軍實行過的戰術來看，一旦俄軍遭遇挫敗便會調整戰法，選擇以更簡單且粗暴致命的方式將敵人置於死地。

普亭 俄羅斯 烏克蘭

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