盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

白俄羅斯總統在會議上公開一張戰略地圖，意外洩露下一個遭入侵的國家。(取材自推特)

白俄羅斯 總統盧卡申科身為俄羅斯總統普亭 盟友之一，不僅傳出將出兵協助俄軍，1日更展示一幅「戰略地圖」，似乎詳細繪製俄國入侵烏克蘭 的軍事路線，其中一條還指向摩爾多瓦，似乎示下一個侵略目標。外界認為，盧卡申科此舉意外洩露普亭的戰爭計畫，成了「豬隊友」。

盧卡申科1日召開安全委員會，透過電視直播。他在會議上展示一幅「戰略地圖」，將烏克蘭分為四區域，描繪俄國在烏克蘭展開「特別軍事行動」的路線，更首次曝光一條由黑海進入摩爾多瓦的路線，甚至包括羅馬尼亞。

有白俄記者指出：「這看起來像實際的入侵計畫。」地圖顯示白俄發射的導彈摧毀烏克蘭軍事基地，還有一些部隊運武器的路線圖。

早前就有媒體報導，烏克蘭當局警告俄軍正計畫在摩爾多瓦展開「假旗行動」，以藉機控制當地的親俄分子。

盧卡申科與普亭是親密盟友，除了開戰前曾舉行聯合軍演，白俄更允許俄軍進入領土，將白俄當作入侵烏克蘭的中繼站。有媒體報導，烏克蘭議會稍早證實有白俄軍隊在於烏克蘭境內。此前，盧卡申科曾否認派兵入侵烏克蘭，但有計畫向俄羅斯提供援助。美國國防官員則表示，目前為止「沒有跡象」顯示白俄軍隊越境進入烏克蘭。