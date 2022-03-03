駭客挺烏癱瘓俄國充電站 螢幕寫「普亭是傻瓜」

俄羅斯軍隊持續入侵烏克蘭，如今連駭客也為支持烏克蘭「參戰」，莫斯科近郊的電動車充電站遭入侵並投放出支持烏克蘭的資訊，甚至出現「普亭是個傻瓜」的標語。（取材自推特）

俄羅斯 軍隊持續入侵烏克蘭 ，如今連駭客 也為支持烏克蘭「參戰」，莫斯科近郊的電動車充電站遭入侵並投放出支持烏克蘭的資訊，甚至出現「普亭是個傻瓜」的標語。此外，傳出俄羅斯航太（Roscosmos）也遭癱瘓，目前無法與自己發射的間諜衛星取得聯繫。

每日郵報報導，俄羅斯能源公司「Rosseti」在臉書發布貼文說「充電站被烏克蘭公司入侵」，顯示出包括「榮耀歸於烏克蘭」、「榮耀歸於英雄」、「普亭是個傻瓜」和「敵人去死吧」等字樣。這些位於莫斯科和聖彼得堡之間的充電站目前已被停用。

另一方面，在推特上有740萬粉絲的全球最大駭客組織「匿名者」（Anonymous），2月24日發文號召全球駭客攻擊俄國、白俄，關閉俄媒「今日俄羅斯」網站、政府官網和主要銀行以及企業關的網站，傳出72小時內已關閉1500多個相關網站。

旗下分支駭客團隊「NB65」則癱瘓俄國航太的控制中心，目前俄國已經無法與自己的間諜衛星取得聯繫與控制。NB65指出：「我們不會停手，直到你停止投擲炸彈、殺害平民和試圖入侵的那刻。滾回俄羅斯。」