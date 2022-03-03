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聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

俄烏交戰5天66萬人逃難 是2015年難民危機的10倍

編譯中心／綜合2日電
烏克蘭戰爭掀起歐洲30年來最大規模移民潮。圖為烏克蘭難民正在搭乘前往波蘭的列車。(歐新社)
烏克蘭戰爭掀起歐洲30年來最大規模移民潮。圖為烏克蘭難民正在搭乘前往波蘭的列車。(歐新社)

烏克蘭戰爭掀起歐洲至少30年來最大規模移民潮，促使各界將其拿來與1990年代巴爾幹戰爭相提並論，也讓人想起二戰後有數以百萬計人口流離失所。聯合國難民署統計，在俄羅斯入侵烏克蘭的頭五天，至少有66萬人逃往西方鄰國，其中大多是婦女和兒童。歐盟執委會3日緊急提出草案，建議成員國允許烏克蘭難民在歐盟各國居住、工作，為期最長三年。

紐約時報報導，相較於2015年歐洲移民危機期間一周內入境歐洲的中東和非洲難民人數，這次在不到七天內逃離烏克蘭的人數至少是當時紀錄的十倍，幾乎是聯合國在1999年科索沃戰爭頭11天記錄到難民人數的兩倍。

往西遷徙的人數創下歷史紀錄，導致烏克蘭與波蘭、摩爾多瓦、匈牙利、斯洛伐克和羅馬尼亞的邊境檢查哨出現長長人龍，出逃的民眾甚至得等上24小時才能順利出境，促使各國政府和民間單位採取行動，以避免大規模人道主義危機。

這些難民被安置在改建的學校、民宅、臨時營區、會議中心、釀酒廠，甚至是一名摩爾多瓦議員的寓所。

來自烏克蘭黑海港口城市敖德薩的34歲家庭主婦羅戈喬瓦，1日帶著8歲女兒進入摩爾多瓦後說：「我們不知道該何去何從，也不曉得何時才能回來。」

由於大量烏克蘭人逃往鄰國，歐盟火速推出緊急計畫，提議成員國給予烏克蘭難民及其家庭成員居留許可，以及兩年的工作與受教權；一旦烏克蘭局勢變化，歐盟執委會也可隨時要求成員國將保護期延長一年。上述草案將於3日提交歐盟內政部長會議表決，且須至少15國同意方可生效。

烏克蘭戰爭掀起歐洲30年來最大規模移民潮。圖為難民搭乘火車抵達柏林中央車站。(歐...
烏克蘭戰爭掀起歐洲30年來最大規模移民潮。圖為難民搭乘火車抵達柏林中央車站。(歐新社)

若人民流離失所持續多年，烏克蘭將面臨罕見的大量人才外流，而資源有限且反移民情緒高漲的難民收容國也將遇到長期挑戰。但數十年來人口不斷減少的摩爾多瓦等東歐國家，可能會突然發現有大量受過良好教育的移民人口協助提振國家發展。

此外，日本首相岸田文雄今天表示，日本將接納逃離烏克蘭的人士。NHK報導，岸田表示，今天與波蘭總理莫拉維茨奇電話會談，表達相關意願；接納對象首先是考慮有親友在日本的烏克蘭人，也會基於人道觀點因應。他說，今後將與以7大工業國集團（G7）為首的國際社會加強合作。

烏克蘭 歐盟 移民

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