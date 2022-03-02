俄國棋王：制裁效果有限 北約動武才能阻止普亭

俄羅斯西洋棋大師卡斯帕洛夫批評普亭為「瘋狂」獨裁者；他認為，普亭多年前就開始部署對烏克蘭開戰，不會因為國際制裁而罷手；而北約唯有靠軍事行動才能阻止普亭對外擴張。(歐新社)

俄羅斯 西洋棋大師卡斯帕洛夫批評普亭 為「瘋狂」獨裁者；他認為，普亭多年前就開始部署對烏克蘭 開戰，不會因為國際制裁而罷手；而北約唯有靠軍事行動才能阻止普亭對外擴張。

卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問。他表示，並不驚訝俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）揮軍攻打烏克蘭；因為普亭多年來並未隱瞞對烏克蘭開戰的意圖。

卡斯帕洛夫解釋，在普亭心目中，前蘇聯解體是「二十世紀的地緣政治災難」；而普亭在2007年2月10日慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的演說中，透露出不滿前蘇聯解體帶來的後冷戰時期國際政治格局。

根據俄羅斯克里姆林宮網站資料，普亭在2007年慕尼黑安全會議的演說指出，北約擴張至臨近俄羅斯邊境的趨勢，是破壞互信的挑釁行為。

另外，俄羅斯塔斯社（TASS）2月11日報導，普亭2007年慕尼黑安全會議的演說，就已經預告烏克蘭加入北約，可能將會觸發俄羅斯與北約或美國的軍事對峙。

卡斯帕洛夫向ABC解釋，普亭於1990年代未期發動轟炸車臣、2016年轟炸敘利亞阿勒坡（Aleppo），以及持續在俄羅斯境內打壓異己等，普亭的這些行為一直未曾遭遇國際社會的壓力；因此在長期被縱容之下，普亭的行為就越來越失控。

卡斯帕洛夫在2015年3月向美國「參議院歐洲及區域戰略合作小組委員會」（Senate Subcommittee on Europe and Regional Security Cooperation）發表演說。他指普亭從2008年強佔喬治亞（Georgia）、2014年向烏克蘭開戰，還有俄羅斯政府扶植摩爾多瓦（Moldova）境內的反政府親俄勢力等行為，就是一直在測試北約的反應。

卡斯帕洛夫在演說中指出，普亭將會繼續測試下去；而烏克蘭又一直是普亭的「最大目標」，因此北約需要「立刻協防、支援和提供武裝予烏克蘭」。

卡斯帕洛夫今天在接受ABC訪問時提到，假如普亭在出兵烏克蘭獲得成果的話，他相信普亭的軍事行動將會延伸到北約成員國的領土。

他提醒，普亭是一個為所欲為的獨裁者，他不習慣問「為什麼要做某件事？」；普亭只問「為什麼不能做某件事？」

卡斯帕洛夫指普亭過去20年來的手法，並不像是一個西洋棋手，而是像一個撲克牌玩家。卡斯帕洛夫解釋，撲克牌玩家是藉著不斷加注而逼對手「自己蓋牌」（意即投降）；而普亭作為一個「瘋狂」獨裁者的做法，就像是撲克牌博奕一樣，藉著軍事衝突來展現自己的決心，進而逼使北約和美國就範。

卡斯帕洛夫相信，國際社會已經錯過了藉著制裁阻止普亭出兵的時機；現在北約唯有動員軍事力量，才有可能制止普亭的對外侵略行為。

ABC報導提到，出生成長於俄羅斯的卡斯帕洛夫，於1990年代曾多次奪得西洋棋世界冠軍；並曾經好幾次擊敗IBM研發的「深藍」（Deep Blue）超級電腦，直到1997年才輸給經過改良後的「深藍」超級電腦。

ABC又提到，卡斯帕洛夫自西洋棋壇退休後，轉行投身政治並且成為俄羅斯反對派人士。由於觸怒俄羅斯政府，為避免官方報復，卡斯帕洛夫只好移居美國。卡斯帕洛夫目前定居紐約，是現任美國人權基金會（Human Rights Foundation）主席。