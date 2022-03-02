烏克蘭戰爭已釀2千平民死亡 第2輪談判將登場

砲襲哈爾科夫 烏克蘭第二大城哈爾科夫遭俄軍猛烈砲擊，市區滿目瘡痍。Getty Images

俄羅斯入侵烏克蘭 進入第7天，傳出烏克蘭已逾2000平民喪生，近83萬6000人出逃。另外塔斯社援引烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇表示，俄烏代表將於2日舉行第二輪談判。

塔斯社（TASS）稱，阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）是在「烏克蘭24電視台」（Ukraine-24 TV）說這番話。

俄烏2月28日第一輪談判進行了5小時，未取得任何突破。俄羅斯新聞社（RIA）1日報導稱，第二輪談判將在白俄羅斯 靠近波蘭的邊境地區舉行。

俄軍持續轟炸 烏克蘭平民死傷慘重

目前俄軍持續轟炸烏克蘭，俄羅斯1日以火箭攻擊首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。

東南部馬立波港（Mariupol）砲聲隆隆；西側濱臨黑海（Black Sea）的刻松市（Kherson）已被俄軍包圍，第2大城哈爾科夫（Kharkiv）24小時內至少21人死於砲擊，112人受傷。

據烏克蘭救難機構表示，俄羅斯入侵已造成烏克蘭超過2000名平民喪生，數以百計的建築物遭摧毀，其中包括運輸設施、醫院、幼兒園和住宅。聯合國（UN）2日的數據則顯示，戰事加劇已導致近83萬6000名烏克蘭人出逃。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄國 企圖將烏克蘭國家、歷史和人民「一筆抹去」。

不過，烏克蘭官員也稱，烏克蘭軍方阻止了車臣暗殺總統澤倫斯基的陰謀，因為俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）中不支持戰爭的成員，向烏克蘭有關當局洩露消息。

烏克蘭遇襲 台灣與世界伸援

烏克蘭遭俄羅斯入侵，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）宣布，將向烏克蘭提供「攻擊性軍事裝備」。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）也稱，已準備好接收多國提供的刺針飛彈、標槍飛彈等武器援助。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）提出草案，建議成員國允許逃離俄軍入侵的烏克蘭人在歐盟各國居住、工作，為期最長3年。日本首相岸田文雄表示，日本將接納逃離烏克蘭的人士來到日本境內。

台灣內政部長徐國勇2日說，政府將為烏克蘭提供各種人道協助，在台的烏克蘭人不管是居留、停留都可依規定延長，且沒有次數限制。外交部則透過賑災基金會，成立賑濟烏克蘭專戶，即日起接受民眾捐款。

俄軍傳近6千死士氣低落 對俄制裁展現威力

「基輔獨立報」（Kyiv Independent）在推特（Twitter）上稱，截至3月2日，俄軍陣亡達5840人。

美國國防部高官表示，俄羅斯在烏克蘭首都基輔（Kyiv）攻勢不順，除遭遇烏軍抵抗，也因燃料和食物短缺等後勤挑戰導致攻勢停滯，部分部隊甚至浮現士氣低落問題。

與此同時，一個烏克蘭網路游擊作戰團體鎖定俄羅斯鐵路、電網等重要基礎設施，計畫發動數位破壞攻擊行動，反擊莫斯科的侵略行動。

身陷囹圄的俄羅斯異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）呼籲俄羅斯民眾天天上街頭，抗議莫斯科入侵烏克蘭；並表示，俄羅斯不應是個「恐懼的懦夫組成的國家」。

在俄國遭受西方制裁的背景下，俄國資產1日在倫敦證券交易所崩跌，iShares安碩MSCI俄羅斯ETF（ERUS）暴跌33%創下新低，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）則從俄國入侵前的略低於9美元跌到21美分。

全球主要資產管理公司，包括避險基金英仕曼集團（Man Group）以及英國的abrdn都不斷減碼俄國部位，即便是盧布匯率跌至新低，債券交易也遭到停止。

俄羅斯規模最大的銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）2日表示，西方制裁措施令該行備感壓力，為此將退出歐洲市場。

俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）宣布，將對尋求出脫俄國資產的外國人祭出暫時性限制措施。莫斯科祭出資本控制，代表外資在俄國持有的價值數以十億計美元證券有被套牢之虞。

俄國向西入侵烏克蘭 向東侵犯日本領空

日本政府防衛省2日表示，一架研判是俄羅斯的直升機上午10時23分左右入侵日本北海道根室半島外海的日本領空，航空自衛隊戰機緊急升空因應，警告這架直升機飛離日本領空。俄羅斯航機上次入侵日本領空，是在2021年9月的北海道知床岬附近。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一表示，對俄羅斯直升機侵犯日本領空感到極為遺憾，在透過外交途徑向俄羅斯政府提出嚴重抗議同時，也強烈要求防止再度發生。

中國角色和動向引關注

在西方相繼制裁俄國之際，中國外交部2日重申堅決反對任何非法單邊制裁，要求有關方面處理烏克蘭問題不得損害中方權益；強調中俄將繼續開展正常的貿易合作。

俄羅斯是中國第一大能源供應國，其中，天然氣、石油、煤炭進口都排名第二，而且是中國第一大電力進口國。

隨著烏克蘭戰事持續，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）多次透過電視向中國國家主席習近平喊話，指出唯有習近平才能規勸俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）停止戰事，習近平應「拿起電話」制止普亭。

另外，在俄羅斯持續入侵烏克蘭的情況下，日相岸田文雄2日針對主張統一台灣的中國動向強調，「像這次（俄羅斯）利用武力改變現狀的情況，不容在亞洲太平洋、特別是東亞發生」。

歐美對俄制裁不鬆手

美國總統拜登（Joe Biden）1日進行上任後首場國情咨文演說，一開始即談到俄羅斯對烏克蘭的攻擊，抨擊普亭試圖動搖自由世界基礎。

同日美國國務卿布林肯（Antony Blinken）提出應將俄羅斯踢出聯合國人權理事會的想法，並批評中國等國沒有明確表示俄羅斯是這場危機的唯一肇事者。

對於俄國侵略行徑，美國運輸部和美國聯邦航空總署（FAA）表示，禁止俄羅斯飛機及航空業者進入或使用美國所有空域的命令，將於2日結束後全面生效。

歐洲聯盟（EU）繼續發動對俄制裁予以懲罰，2日公布將7家俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統名單，預計10天後正式實施，但「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」及與能源相關俄羅斯天然氣工業銀行不在其中。

歐盟也於2日開始禁播俄國國家媒體「今日俄羅斯」（RT）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）。

與此同時，日本首相岸田文雄與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在日本時間1日晚間通電話，雙方均有共識，認為有必要對俄羅斯採取強力制裁措施。

岸田2日還說，本週內將啟動對俄國盟邦白俄羅斯的制裁措施。歐盟外交官也已核准對白俄羅斯實施新一波制裁，以懲罰它在俄羅斯侵略烏克蘭時扮演支援角色。

不過，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）1日致電普亭，表示委內瑞拉將力挺俄國，並批評北約「破壞穩定」。墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）也說，墨西哥不會對俄國祭出任何經濟制裁。泰國外長董恩（Don Pramudwinai）則表示會密切注意狀況，但不會急著譴責俄羅斯。

私人企業配合對俄制裁

歐盟當局2月27日宣布將禁止RT和Sputnik在區域內播送，2日生效。社群網站推特（Twitter）表示，歐盟針對RT、Sputnik的制裁令生效之後，推特將會配合遵守。

此外，臉書（Facebook）母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌（Google）、影音平台YouTube以及TikTok均表示，將在歐洲封鎖RT和Sputnik的管道。Meta更說，會降低俄國官媒貼文在全球的能見度。

美國科技巨擘蘋果公司（Apple）也宣布，RT和Sputnik的新聞應用程式（App）無法在俄國以外地區下載。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭引發的反彈聲浪擴大，美國航太巨擘波音公司（Boeing Co.）1日宣布，暫停向俄羅斯航空業者提供零件、維修及技術支援。

埃克森美孚公司（Exxon Mobil）1日表示，將退出在俄羅斯的業務運作，包括石油和天然氣生產。

不過，知情人士表示，儘管俄羅斯在烏克蘭戰事升高，美國核能業正在遊說白宮允許從俄國繼續進口鈾，因為這種價格低廉的燃料供應被視為讓美國電費維持低點的關鍵。

藝術圈出手擋俄 俄國體壇也遭殃

普亭侵略烏克蘭，讓俄國人在國際受到孤立。坎城影展（Cannes Film Festival）主辦單位1日表示，不歡迎俄國代表參加5月的坎城影展。

體壇方面，目前俄羅斯和白俄羅斯網球選手依然能在WTA、ATP和大滿貫賽上出賽，但他們的隊伍被暫停參加台維斯盃（Davis Cup）和金恩夫人盃（Billie Jean King Cup）賽事。白俄因為充當俄國部隊攻擊烏克蘭的發射台而招致國際譴責，因此白俄運動員同樣遭到懲罰。

俄羅斯向來是花式滑冰強國，今年在北京冬季奧運上奪下6金，包括2面花滑金牌，如今他們的滑冰選手也被禁止參與所有賽事。這使得俄羅斯選手無法參加3月在法國蒙貝列（Montpellier）舉行的世界花式滑冰錦標賽。

俄國與白俄田徑運動員1日晚間也被禁止參加今年的世界田徑錦標賽室內賽與室外賽。

至於4日開幕的北京冬季帕拉林匹克運動會，俄國與白俄運動員的參賽問題懸而未決，國際帕拉林匹克委員會2日將開會討論。

烏俄戰爭致市場動盪 北溪2號公司成祭品

投資人愈來愈害怕烏克蘭戰爭衝擊到全球能源供應和經濟復甦，亞洲股市2日追隨前一天挫低的歐美股市，收盤大多下跌；布倫特（Brent）原油價格2日站上每桶110美元，創2014年以來首見；西德州中級原油（WTI）幾小時後也漲破這個門檻，攀上2013年以來高點。

德國汽車大廠福斯（Volkswagen）和BMW指出，烏克蘭危機導致關鍵零件短缺，旗下部分廠房的生產作業將暫時喊卡。

此外，德國中止「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管線計畫，報導稱總部位於瑞士的北溪2號公司（Nord Stream 2 AG）已經向法院聲請破產，106名員工全數遣散。北溪2號氣管可將天然氣從俄羅斯直接運送到歐洲。

俄侵烏影響範圍廣 牽動美國槍枝辯論

芬蘭與瑞典一向奉行軍事不結盟政策，但俄羅斯入侵烏克蘭顛覆了兩國現狀，對加入北大西洋公約組織（NATO）掀起「歷史性」高漲的支持聲浪，也破例出口武器，並無視莫斯科當局的要求。

分析人士指出，斯德哥爾摩和赫爾辛基當局目前雖已排除申請加入北約軍事聯盟，但兩國從未如此接近採取此舉。

另外，烏克蘭人持武器抗敵，也為美國槍枝爭議注入新元素。美國槍權支持者以此加強他們在憲法第二修正案保障人民持有和攜帶武器權的立場。

反槍枝暴力的倡議者則點出，美國因為槍案喪命的人數增加，說明了有必要加強槍枝管制並降低槍枝數量。