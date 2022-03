烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

「俄軍加碼對烏克蘭 各大城市發動『夜間大轟炸』...但全世界對俄國 的斷航、禁運與金融制裁,卻已開始讓俄國感到經濟劇痛。」俄國入侵烏克蘭的戰爭行動,1日進入了不講武德、密集轟炸城鎮平民區的瘋狂時刻。位於烏克蘭東部的第二大城哈爾科夫,自周二下午開始即持續遭到俄軍多管火箭的日夜轟炸,猶如血紅閃電的砲火風暴,不僅造成大量市民死傷,俄軍的傘兵部隊更在2日破曉前,試圖在哈爾科夫市中心發動空降突襲;同時,在南方戰線進展較順的俄軍,也已包圍了烏克蘭在亞速海的最後港口馬立波,距離打通克里米亞-俄國本土的陸路走廊,只剩一步之遙。

除哈爾科夫以外,東北邊境 抵死抗俄的蘇梅、車尼戈夫也同樣遭遇了鋪天蓋地的地毯式轟炸;至於大軍兵臨城下的首都基輔,俄軍已開始朝市中心的人口稠密區發動空襲——雖然尚未被完全包圍、疏散與運補火車仍能安全出入市區——但急救物資與食糧短缺,亦出現令人愈發不安的配給焦慮。

在哈爾科夫爆發激戰的同一時間,美國總統拜登也在華府舉行上任後的第一次國情諮言。在國會演說中,拜登劈頭就譴責俄國總統普丁的「獨裁者暴行」,並強調美國將擴大對俄經濟制裁,並就經濟、人道、軍火補給...以最快速度向基輔提供金援,以及防空武器在內的各種武器。但同時,拜登卻也明白表示:「美國不可能出兵烏克蘭『與俄軍交戰』。」但卻留下但書,強調美軍正全力東進,為北約盟軍提供抗俄軍事保護傘。

事實上,拜登的「不出兵強調」並不讓國際社會感到意外。畢竟除了對第三次世界大戰的擔憂外,由美國策動召集、巧妙跳過俄國的安理會否決權的「聯合國大會」緊急議程,正預計在本周四到六之間,針對「烏克蘭停火命令」進行大會表決。同時,原本一路騎牆觀望、默默護航俄國入侵的中國政府,1日晚間也出現立場鬆動,除了改口表達對烏克蘭遭入侵的遺憾外,中國外交部也主動表態願意斡旋烏俄停火和談。

但國際社會的外交與經濟壓力,來得及阻擋俄軍無差別殺傷的入侵腳步嗎?

