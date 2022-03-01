西方企業紛紛撤資 莫斯科宣布禁止外資出售俄國資產

為配合政府制裁，西方石油巨人紛紛撤出在俄羅斯投資。 路透

英國石油 （BP）、殼牌（Shell）、埃克森美孚（Exxon Mobil）重要西方合作夥伴在俄羅斯 入侵烏克蘭 後，先後宣布自在俄羅斯撤資的計畫。俄羅斯為此實施一項臨時禁令，禁止外國投資人出售在俄羅斯的資產。

莫斯科方面表示，最新政策目的在防止企業基於政治而非經濟做出決策。俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）周二在一場政府會議上說：「在當前受到制裁的局勢，外國企業被迫由非經濟因素主導，在政治壓力下做出決策。」「為確保企業在了解情况之下做決定，已準備好由總統提出行政命令來暫時限制撤出俄羅斯資產。 」

BP、殼牌、Equinor已表示，將退出在俄羅斯的合資事業。埃克森美孚周二也宣布，將退出油田在內的俄羅斯事業。

Visa和萬事達卡（Mastercard）也宣布，為配合政府制裁，將對俄羅斯多家金融機構封鎖網路。這兩家公司也宣布將各自捐贈200萬美元，用於人道救援。

華爾街日報引述交易商、石油業者和銀行界人士報導，俄羅斯面臨制裁之際，國際煉油業者已停止向俄羅斯採購原油，銀行業也拒絕對俄國原物料墊付船貨。

法務事務所HFW合夥人 Sarah Hunt 指出，與俄羅斯貿易因制裁和戰火變得非常複雜。「這些對俄羅斯的制裁對全球貿易和貿易融資有難以置信的影響」。

布蘭特原油價格持續上漲，周三突破每桶110美元。國際能源署（IEA）警告，俄羅斯入侵烏克蘭後，全球能源安全受到威脅。然而，市場對俄羅斯原油的需求反而消退，烏拉爾原油（Urals）較布蘭特折價多達18美元。俄羅斯Espo原油也跌價，顯示日本、南韓煉油商已跟進歐美同業，中止採購俄國原油。