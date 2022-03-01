我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／拜登國情咨文：普亭侵烏必付代價 禁俄航班飛美領空

烏克蘭南部城市赫爾松淪陷 200人喪命大多為平民

西方企業紛紛撤資 莫斯科宣布禁止外資出售俄國資產

編譯劉忠勇／綜合外電
為配合政府制裁，西方石油巨人紛紛撤出在俄羅斯投資。 路透
為配合政府制裁，西方石油巨人紛紛撤出在俄羅斯投資。 路透

英國石油（BP）、殼牌（Shell）、埃克森美孚（Exxon Mobil）重要西方合作夥伴在俄羅斯入侵烏克蘭後，先後宣布自在俄羅斯撤資的計畫。俄羅斯為此實施一項臨時禁令，禁止外國投資人出售在俄羅斯的資產。

莫斯科方面表示，最新政策目的在防止企業基於政治而非經濟做出決策。俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）周二在一場政府會議上說：「在當前受到制裁的局勢，外國企業被迫由非經濟因素主導，在政治壓力下做出決策。」「為確保企業在了解情况之下做決定，已準備好由總統提出行政命令來暫時限制撤出俄羅斯資產。 」

BP、殼牌、Equinor已表示，將退出在俄羅斯的合資事業。埃克森美孚周二也宣布，將退出油田在內的俄羅斯事業。

Visa和萬事達卡（Mastercard）也宣布，為配合政府制裁，將對俄羅斯多家金融機構封鎖網路。這兩家公司也宣布將各自捐贈200萬美元，用於人道救援。

華爾街日報引述交易商、石油業者和銀行界人士報導，俄羅斯面臨制裁之際，國際煉油業者已停止向俄羅斯採購原油，銀行業也拒絕對俄國原物料墊付船貨。

法務事務所HFW合夥人 Sarah Hunt 指出，與俄羅斯貿易因制裁和戰火變得非常複雜。「這些對俄羅斯的制裁對全球貿易和貿易融資有難以置信的影響」。

布蘭特原油價格持續上漲，周三突破每桶110美元。國際能源署（IEA）警告，俄羅斯入侵烏克蘭後，全球能源安全受到威脅。然而，市場對俄羅斯原油的需求反而消退，烏拉爾原油（Urals）較布蘭特折價多達18美元。俄羅斯Espo原油也跌價，顯示日本、南韓煉油商已跟進歐美同業，中止採購俄國原油。

俄羅斯 石油 烏克蘭

上一則

白俄羅斯擴充邊境部隊 盧卡申科：2天內增加一倍

下一則

烏克蘭安全局：俄軍已經登陸烏克蘭第二大城哈爾科夫

延伸閱讀

穩油價 美與30國釋出6000萬桶戰略儲油

穩油價 美與30國釋出6000萬桶戰略儲油
螢幕秀出「普亭是個傻瓜」 駭客入侵俄羅斯充電站挺烏

螢幕秀出「普亭是個傻瓜」 駭客入侵俄羅斯充電站挺烏
國會兩黨擬提案禁俄進口原油 汽油價格恐進一步飆升

國會兩黨擬提案禁俄進口原油 汽油價格恐進一步飆升
擴大制裁 傳美國24小時內將對俄羅斯關閉領空

擴大制裁 傳美國24小時內將對俄羅斯關閉領空

熱門新聞

俄軍24日砲擊烏克蘭基輔附近。(美聯社)

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

2022-02-24 13:03
俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
普亭24日下令出兵烏克蘭。美聯社

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

2022-02-26 08:11
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
抗議者舉著將希特勒與普亭並列的標語。(Getty Images)

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

2022-02-24 10:34
俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。美聯社

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

2022-02-25 21:46

超人氣

更多 >
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
開戰Day6／俄軍攻擊哈爾科夫住宅區 烏外長籲全面孤立俄國

開戰Day6／俄軍攻擊哈爾科夫住宅區 烏外長籲全面孤立俄國
開戰Day7／烏克蘭南部城市赫爾松淪陷 200人喪命大多為平民

開戰Day7／烏克蘭南部城市赫爾松淪陷 200人喪命大多為平民