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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

核戰將近？普亭被爆 送家人至西伯利亞「核掩體」

編譯徐榆涵／綜合1日電
隨著俄烏戰事愈演愈烈，普亭已下令戰略核武部隊進入最高警戒狀態，引發外界對核戰風險疑慮。（路透）
隨著俄烏戰事愈演愈烈，普亭已下令戰略核武部隊進入最高警戒狀態，引發外界對核戰風險疑慮。（路透）

隨著俄烏戰事愈演愈烈，俄羅斯總統普亭已下令，戰略核武部隊進入最高警戒狀態，引發外界對核戰風險疑慮。英國每日郵報報導，俄羅斯教授、61歲的政治學家索洛維 （Valery Solovey）說，普亭已將他的家人移至西伯利亞一處「地下城市」，以躲避核戰威脅。

報導指出，索洛維發布影片說，普亭的家人已在周末被疏散到一個為核戰而準備的特殊掩體，該地下碉堡位在俄羅斯聯邦的阿爾泰共和國山區地底，「事實上，它不只是一個碉堡，而是一座地下城市，配備最新科技」。索洛維警告，「總統將家人送到這個地下碉堡代表什麼？我希望你能理解其中含意」。

索洛維聲稱，自己在克里姆林宮內部有人脈。他所指的核掩體，據信是大約十年前由能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司在阿爾泰共和國山區建造的一座龐大鄉間別墅。該地區是西伯利亞與蒙古、中國及哈薩克的接壤地區。

觀察家曾指出，該別墅周圍有多個通風點，還有高壓電線通往一個超級現代的110千伏特變電站，足以為一個小城市供電。

索洛維沒有透露被送往掩體的普亭家人有誰，但他此前曾聲稱，38歲的奧運金牌體操選手卡巴耶娃 （Alina Kabaeva）是普亭的秘密情人，並稱她是 「普亭真正的家人，有能力影響他的決定」。

傳是普亭的秘密情人的38歲的奧運金牌體操選手卡巴耶娃 （左），被指有能力影響普亭...
傳是普亭的秘密情人的38歲的奧運金牌體操選手卡巴耶娃 （左），被指有能力影響普亭的決定。（路透資料照片）

此外，普亭有兩名已成年女兒，36歲長女沃倫索娃（Maria Vorontsova）是一名遺傳學家，35歲的次女提霍諾娃（Katerina Tikhonova） 是一名舞蹈家出身的數學家。另外據稱還有一名18歲私生女羅佐娃 （Luiza Rozova），是他與曾被巴拿馬文件點名的「清潔工變女富豪」情婦克里維諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）所生。

此外，更驚人的是，索洛維先前曾聲稱，普亭有一些醫療問題，還在國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的安排下參與了奇怪的薩滿教儀式，包括獻祭黑狼以改善健康情況。索洛維過去也曾暗示普亭患有早期帕金森氏症，以及罹患危及生命的秘密疾病，但未替自己的說法提供證據。

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