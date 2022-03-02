俄國富豪受不了制裁 4艘超級遊艇出逃、2巨頭切割當局

根據海洋交通即時網站的資料顯示，亞歷佩克羅夫（圖）已經搭著他的超級遊艇卡拉狄加超級新星號前往蒙特內哥羅。（路透資料照片）

自俄羅斯 總統普亭 下令進攻烏克蘭以來，美國為首的西方多國紛紛祭出制裁，現在傳出資產大量蒸發的俄羅斯巨富不堪損失，至少已有4艘超級遊艇駛離俄羅斯，航向馬爾地夫或蒙特內哥羅（另譯黑山）。

歐盟日前將親俄的俄羅斯商業寡頭加入制裁名單，其中較知名人士包括身為普亭盟友的俄羅斯石油公司執行長謝琴（Igor Sechin）、俄羅斯國家石油運輸公司總裁托卡瑞夫（Nikolay Tokarev）。還有3名登上富比世俄羅斯10大富豪排行榜的商人，分別是金屬大王摩達雪夫（Alexei Mordashov）、大亨尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）和普亭友人季姆琴科（Gennady Timchenko）。

美國媒體CNBC報導，受到戰事不利與各國制裁的影響，俄羅斯巨富們的資產已經至少損失830億美元。其中俄國 石油公司Lukoil董事長亞歷佩克羅夫（Vagit Alekperov）損失最慘重，資產暴跌約130億美元。

根據海洋交通即時網站（Marine Traffic）的資料顯示，總淨資產約為250億美元的亞歷佩克羅夫已搭著超級遊艇「卡拉狄加超級新星號」（Galactica Super Nova）前往蒙特內哥羅。其他3艘俄國巨富擁有的超級遊艇，則分別朝向馬爾地夫或蒙特哥內羅。

若是俄羅斯再遭到更嚴厲的制裁，可能還會有其他億萬富豪離開俄羅斯。目前歐盟累計已制裁俄羅斯680名個人和53個實體，日前宣布將會實施新一波制裁。

與此同時，億萬富豪弗里德曼（Mikhail Fridman）和德里帕斯卡（Oleg Deripaska）1日與克里姆林宮畫清界線，相繼呼籲終結俄國對烏克蘭發動的戰事。

此外，德國音樂重鎮慕尼黑市1日宣布，解除「慕尼黑愛樂」交響樂團的俄國指揮家葛濟夫首席指揮一職，理由是他沒有對俄國入侵烏克蘭一事表態。慕尼黑愛樂是慕尼黑的市立樂團，為歐洲頂尖的交響樂團之一，葛濟夫從2015年起擔任樂團的首席指揮，由於受到當地好評，2018年與市府續約到2025年。

68歲的葛濟夫與普亭過從甚密，曾在普亭競選總統時為他站台，2014年連署支持俄國併吞克里米亞。葛濟夫至今拒絕對烏克蘭戰事表態，巴黎愛樂廳、蘇格蘭愛丁堡國際藝術節、瑞士琉森音樂節、荷蘭鹿特丹愛樂管弦樂團等歐洲重要藝術節和樂團，都已宣布暫停與他合作或取消他的演出。