烏克蘭招募國際義勇軍 日本70人報名、50人待過自衛隊

日本東京近日有數萬名日本與外籍人士，上街抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭 引發關注，急需增兵的烏克蘭傳出正招募外籍「義勇軍」相助。烏克蘭駐日大使館 相關人士透露，至今已有約70名日本 男性報名參加，其中大多數曾在自衛隊服役過。

烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，希望組織志願參加的外國人部隊，一同對抗俄國入侵。烏克蘭駐日大使館同一天透過推特表示，招募願與烏克蘭並肩作戰者。

有日本民眾在此推文留言：「我曾在自衛隊服役過，隸屬於特科部隊。現在每天看到平民和孩童罹難，自己實在難以忍受。我38歲，在自衛隊服役時成績優秀，如果能幫烏克蘭民眾，我願意幫，想參加外國人部隊。我不會說英語，但為了烏克蘭、為了民主，烏克蘭加油！」

每日新聞報導，接受烏克蘭駐日大使館委託招募「義勇軍」的一家企業表示，截目前約有70名志願者報名，其中約50名曾在自衛隊服役過，有2名曾隸屬於法國的外籍傭兵部隊。

烏克蘭駐日大使館相關人士表示，有些人被問及為何志願報名參加時答說：「人待在日本沒能幫上什麼忙，但心裡還是想盡點力」，志願者的動機很單純。

不過，日本政府目前已將烏克蘭旅遊警示定為最高級別「退避勸告」，不僅呼籲僑民撤離，也請國民不要前往。烏克蘭駐日本大使也說，會與日本政府討論是否實際派遣志願者前往，也有可能僅從事人道援助。