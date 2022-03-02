新聞評論／俄烏戰況膠著 人民痛苦誰在乎

對烏克蘭 發動奇襲的俄國 總統普亭 原本志在必得，但包圍基輔之戰到第六天還久攻不下，他也開始遭到全球的譴責與制裁。目前兩國已在白俄羅斯進行了一輪談判，但迄無結果。主要是形勢變化，現在換成烏克蘭總統澤倫斯基開始作文章，要求歐盟立刻接受烏國加入；相對的，普亭也開出「三條件」作為停火的前提。在地緣政治與國際局勢的推波助瀾之下，俄烏敵意螺旋急劇升高，看來，雙方都不把人民的痛苦放在眼裡。

普亭的失算，在戰爭沒有快速結束。他在第一時間以「維和」名義進入烏東的頓內次克及盧甘斯克，要保護當地占絕大多數的俄裔居民權益；對此，國際間反應並不強烈，認為烏克蘭多少要負點責任和代價。在這個時間點，普亭原可輕易取得烏東控制權，讓自己光榮贏下這一局。然而，普亭次日卻大肆對烏克蘭全境的軍事設施發動轟炸，其後更派地面部隊進攻首都基輔，戰場縱深一旦拉長，未知數便大幅增加。

此舉，普亭明顯犯了四大錯誤：第一，原本「維和」還算師出有名，但隨後的轟炸又派出地面部隊，即坐實了「侵略」罪名，使自己完全失去正當性。第二，烏克蘭領土廣袤，俄軍四處開打，只會使自己兵力分散，勞而無獲。第三，普亭不僅高估俄軍戰力，他也低估烏國人民抵抗侵略的決心，以致地面攻勢的進展遠不如預期，並漸漸落於被動。第四，首波從俄境發射火箭和飛彈攻擊烏國軍事設施，比較不易傷及平民；但進入地面作戰難免波及無辜，血腥場面一旦傳開，即會點燃強烈反感。

反觀西方國家的制裁行動，其實第一波祭出的制裁範圍相當有限，對俄國手下留情。甚至，連第二波制裁都未將普亭本人放在名單上，也未將俄國逐出ＳＷＩＦＴ國際金融清算系統。但普亭後續行動的結果，使國際社會一再加碼對俄制裁，包括日韓等國都被要求禁止出口電信設備、晶片、感應器及汽車設備等策略性物資至俄。這兩天，不僅俄國盧布驚貶，莫斯科交易所也被迫暫停股市交易。當各式制裁四面八方湧來，俄羅斯經濟受到巨大衝擊是必然的。

正因普亭攻擊烏克蘭的藉口與手段不成比例，他在國內外引發的批評聲浪，也排山倒海而來。普亭不斷要求烏克蘭「去軍事化」及「去納粹化」，這對於熟悉二戰歷史的人而言，或許不難理解其顧慮。二戰期間德國占領烏克蘭，不少烏克蘭人因而與納粹合作，在三年內凌虐並屠殺了數百萬當地猶太人。普亭所謂「去納粹化」，就是把那段歷史與近年烏克蘭意圖加入北約並排斥俄裔與俄語的情境連結，認為烏國會重演對俄羅斯人的種族滅絕罪行。問題是，對於比較年輕的世代乃至同情烏克蘭的外國人而言，多數人未必了解那段歷史，相對而言，他們可能覺得俄國目前的粗暴侵略反而更接近納粹行徑。

戰爭的發展有時相當詭譎，一個算計失誤，全局就頹勢難挽。目前烏克蘭已有五十萬人逃出國境，許多人要被迫送走妻小，獨自留下來對抗俄軍，打一場不知勝算幾何的戰爭。他們仰賴的，只是西方國家的道德聲援和外交調停，並祈禱俄國不要真的動用核彈攻擊。但普亭的處境也絕不好過，他恐怕是目前全世界最孤寂的男人，手中握有莫大的權力，卻無法向任何人分享他的猶豫與焦慮。一旦誤下命令，他極可能觸發第三次世界大戰，把自己變成比希特勒還令人髮指的戰爭罪人，把俄國推向險境。反觀正自以為是的澤倫斯基，一再開出無助和談的條件，他顯然也不懂「戰爭沒有贏家」的道理。（轉載自聯合報社論）