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俄羅斯以火箭攻擊基輔電視塔 5平民喪生

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俄羅斯以火箭攻擊基輔電視塔 5平民喪生

中央社基輔1日綜合外電報導
烏克蘭今天指責俄羅斯以火箭攻擊首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。路透
烏克蘭今天指責俄羅斯以火箭攻擊首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。路透

烏克蘭今天指責俄羅斯以火箭攻擊首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。內政部表示，有些設備受損，一些電視頻道無法運作，不過電視塔結構安然無恙。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，電視塔遭到兩枚火箭攻擊，造成附近5名行人喪生，由於俄羅斯揚言對基輔發動攻擊，他也呼籲居民不要待在街上。

市緊急服務單位在網路分享的影片顯示，率先趕抵現場的應急人員走過掉落的電力線，試圖撲滅電視塔下建築物瓦礫堆中的大火。

影片來源：youtube/ Guardian News

電視塔位於巴比亞河谷（Babyn Yar）紀念碑對面。1941年納粹在基輔巴比亞河谷屠殺成千上萬猶太人，是最大的單一大屠殺之一。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示：「如果炸彈又落在巴比亞河谷，世界仍然保持沉默，那麼說了80年『不要再發生』又有甚麼意義？歷史不斷重演…」

這起攻擊發生在俄羅斯入侵烏克蘭第6天，由於俄軍攻勢停滯，改變戰術，加強轟炸烏克蘭市區，並警告基輔居民趕緊逃離家園。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特推文說：「1941年9月29至30日，納粹在這裡（巴比亞河谷）殺害逾3萬3000名猶太人。80年後，俄羅斯納粹攻擊同一片土地，試圖滅絕烏克蘭人。」

烏克蘭今天指責俄羅斯以火箭攻擊首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。路透
烏克蘭今天指責俄羅斯以火箭攻擊首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。路透
烏克蘭今天指責俄羅斯以火箭攻擊首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。路透
烏克蘭今天指責俄羅斯以火箭攻擊首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。路透

烏克蘭 俄羅斯 納粹

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