圍城戰 俄軍集結攻基輔

砲襲哈爾科夫 烏克蘭第二大城哈爾科夫遭俄軍猛烈砲擊，市區滿目瘡痍。Getty Images

俄地面部隊綿延60公里

俄羅斯攻擊烏克蘭 砲火日漸猛烈，俄軍集結大部隊進逼基輔，準備發動圍城戰，烏克蘭第二大城哈爾科夫也連續兩天遭到俄軍飛彈和火箭彈密集攻擊。俄烏雙方代表團上月28日首次展開談判，但未達成任何協議，雙方只同意不久後再談。

美國民間太空科技公司「馬薩爾科技公司」28日發布衛星影像顯示，俄國 地面部隊、數百輛裝甲車、燃料和補給車隊組成的大軍，綿延逾60公里，先頭部隊距離基輔不到30公里。

將對基輔發動高精準打擊

俄國國防部1日發布聲明，表示俄軍將攻擊基輔的多個目標。俄國官員說，已準備好針對基輔的烏國安全部隊科技中心和心戰中心發動「高精準打擊」，「我們強烈呼籲被國族主義利用來攻擊俄國的烏克蘭民眾，以及住在相關目標附近的基輔居民盡速離開」。

此外，俄軍1日持續以飛彈和火箭彈攻擊烏國第二大城哈爾科夫。當地官員指控俄軍刻意襲擊住宅區和當地政府大樓，意圖製造民眾恐慌。1天前俄軍以密集火箭彈攻擊該城，已造成數10人死亡。

烏克蘭駐美國大使馬爾卡洛娃則指控俄國已動用威力強大、日內瓦公約禁止的真空彈，懇請美國國會提供更多援助，協助她的國家對抗一場「殘酷的戰爭」。

3月2日可能第二輪談判

烏克蘭軍民堅強抵抗，俄軍進展有限，俄烏雙方代表團2月28日在白俄羅斯 接近烏克蘭的邊界展開談判，是俄烏開戰以來雙方首次高層會談。談判歷時5小時，美聯社報導，此次談判並未達成任何協議，雙方代表團返回兩國首都進行磋商，並討論到可能不久後繼續進行第二輪談判。

中國央視引述消息人士報導，烏俄第二輪談判可能訂在3月2日，地點改在白俄羅斯與波蘭邊界。雙方將先各自整合意見，再把新的提議與訴求端上談判桌。不過，這個報導尚未獲得俄烏雙方證實。

俄烏第一輪談判結束前，普亭和法國總統馬克宏通話，克里姆林宮聲明，「普亭強調，只有在俄國的合理安全利益獲無條件接受，包括承認俄國對克里米亞主權、烏克蘭去軍事化與去納粹化、確保烏克蘭的中立地位後，才有可能停戰」。

烏克蘭稍早表示，烏方談判目標是立即停火及俄軍撤離烏克蘭。從俄軍在談判後仍強勢進攻看來，雙方對停火條件立場差距仍大。俄國國防部長蕭依古說，俄國不會占領烏克蘭，但在達成烏克蘭去軍事化等目標前，俄軍攻勢不會停止。

美國官員表示，俄國盟友白俄羅斯很快便會派兵入侵烏克蘭支援俄軍。不過，白俄總統盧卡申科否認，他說，「白俄軍隊沒有參加軍事行動，而且永遠不會。俄國高層從來沒有要我們參與武裝衝突，我們未來無意參與在烏克蘭的特別行動」。