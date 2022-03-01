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俄出師不利 恐使出更殘暴手段

編譯李京倫／報導
哈爾科夫州政府大樓一日被俄軍轟炸後滿目瘡痍。美聯社
哈爾科夫州政府大樓一日被俄軍轟炸後滿目瘡痍。美聯社

俄軍侵略烏克蘭頭幾天，攻勢進展並不如俄國的意。俄軍還沒拿下任何大城，烏克蘭方面釋出俄國軍車燒毀和俄軍死亡的影片。俄國總統普亭及其核心幕僚和許多西方人原本以為，基輔很快就會淪陷，烏克蘭政府會在俄國出兵幾天內垮台，結果完全出乎各界意料。

不過軍事專家提醒，不能從最初幾天的戰況預測結局。俄國在戰局不如預期之際，已開始用更殘暴的手段對付烏克蘭，包括轟炸第二大城哈爾科夫住宅區。一日上午，哈爾科夫市中心發生大爆炸。

烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科也說，俄國故意砲擊城市，包括住宅區和民用設施，目的是讓平民恐懼。另外，烏克蘭也指控俄方動用真空彈等威力強大的武器。

前美國駐北約大使魯特說：「目前都還只是開始，普亭手上還有很多牌可打，烏克蘭離慶祝勝利還早得很，俄軍很多看家本領都還沒使出。」

紐約時報指出，俄軍奪取城市有一套長期沿用的策略，曾用在敘利亞和車臣，就是用飛彈和炸彈猛轟住宅區，一方面摧毀基礎設施，一方面讓平民驚恐逃離，而後俄軍就能順利朝目標城市推進。

許多分析家認為，普亭也會把同樣策略用在烏克蘭，殺害數以千計平民，以免陷入沒有重大成果的難堪處境。研究恐怖主義和國家安全的紐約時報資深撰稿人史密特說：「美國軍方非常擔心，在戰爭一開始顯然失利的俄國，會對基輔等頑強抵抗的城市展開大規模轟炸。」

俄國一日已經警告，準備對基輔發動「精準攻擊」。

烏克蘭軍民持續抵抗。目前駐基輔的紐時記者瓦萊麗．霍普金斯讚嘆，「烏克蘭人反抗的勇氣令人驚異」，他們朝俄軍扔汽油彈，在街頭與俄軍徒手搏鬥，甚至企圖用肉身擋下俄軍戰車。

烏克蘭抵抗有方，所以俄軍還沒取得空優，烏軍也成功擊落多架俄國軍機和直升機。不過史密特說，「美國不少分析家認為空防是烏克蘭主要弱項，所以還得觀察烏克蘭能撐多久」。

社群網站流傳的影片畫面顯示，哈爾科夫州政府大樓一日被俄軍轟炸。（路透）
社群網站流傳的影片畫面顯示，哈爾科夫州政府大樓一日被俄軍轟炸。（路透）

烏克蘭 俄國 普亭

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