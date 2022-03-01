兵力懸殊下 烏克蘭人憑手機和社媒打贏抗俄資訊戰

烏克蘭婦女逃離戰火蹂躪的家園，穿越邊境抵達波蘭時，忍不住悲泣。烏克蘭平民運用手機和社群媒體，讓一幅幅觸動人心的戰爭實況畫面呈現在世人眼前，對照俄羅斯將出兵烏克蘭描繪成「維持和平」的假象，烏克蘭已打贏資訊戰，博得舉世同意與支持。 美聯社

兩軍交戰時，贏得民心之戰對最終克敵制勝的重要性，不輸地面槍戰火拼。俄烏兵力雖懸殊，但烏克蘭 在全民同仇敵愾下，目前為止集體打了一場漂亮的資訊戰，博得國際社會一面倒的支持。

曾任華爾街日報駐莫斯科特派員的MarketWatch記者艾伯特（Lukas I. Alpert）說，俄烏開戰迄今，烏克蘭的資訊戰大勝俄羅斯 ，不僅為這場戰爭給世人的觀感定調，也透過平民用手機拍攝的戰爭前線實況影片，展示奮勇抵抗敵軍侵略的決心，贏得全球支持。

俄軍開始轟炸烏克蘭後，一則影片顯示烏克蘭總統澤倫斯基在基輔街頭，矢言持續奮戰到底，激發烏國人民保家衛國的熱血，頓時讓他成為全球各地盛讚的戰爭英雄。

同樣震撼人心的影片不勝枚舉，尤其是烏克蘭老人家當街訓斥俄國阿兵哥的畫面。例如，一位烏克蘭老婦要俄國士兵把種子放進口袋，「等你們全部葬身此地時，至少向日葵還會茁壯生長」。另一則影片顯示俄國坦克沒油停在路邊，遭路過的烏克蘭駕駛猛酸：要不要幫你們拖回俄羅斯？這些影片在在凸顯烏國人民對俄軍的鄙視和威武不屈。

烏克蘭也有效地掌控戰爭詮釋權，藉由純粹把第一手資訊呈現在世人眼前，讓舉世明白這場戰爭是怎麼進行的。烏國各地政府機構拚命發聲明，說明最新戰況。

西方社群媒體 也助一臂之力，臉書和Instagram母公司Meta日前表示，將限制歐洲用戶存取俄羅斯官方媒體傳聲筒RT和Sputnik，以阻止不實訊息傳播。

對照下，俄羅斯方面幾乎是一片靜默，俄國國防部發布的地面戰相關訊息寥寥無幾。國營電視台則把俄烏之戰描繪成秩序井然、甚至平和安詳地進行，用意是把這場戰爭拗成是俄國總統普亭所謂「拯救烏東講俄語分離主義人士免遭種族屠殺」的義舉。俄羅斯媒體監管當局RToskomnadzor還放出狠話，揚言媒體若膽敢把出兵俄羅斯描述成「戰爭」、「入侵」甚至「攻擊」，將遭到罰款或撤照處分。

俄羅斯也出手限制社群媒體、封鎖臉書、推特等平台，以致用戶無法妥善下載影片和照片。

艾伯特說，這種處理模式，跟2014年俄羅斯併吞克里米亞並開始煽動烏東分離主義分子叛亂時的做法，如出一轍。

打從俄烏開戰，烏克蘭人似乎就明白，論軍力差俄軍太多，但若能在線上資訊戰中奮力一搏，將有機會掌握重大優勢。

反觀俄羅斯仍沿習傳統作戰方式，出動大軍到戰地，並用不實訊息和機器人.程式（bots）混淆視聽，讓民眾不知該信誰。

烏克蘭人的做法截然不同，他們相信，如實呈現戰地實況，會比官方宣傳更能打動人心。烏克蘭官員描述現況時，夾雜著官腔官調、真假參半、甚至過於樂觀的訊息；但同時，烏克蘭民眾自動自發運用手機和社群媒體向全世界展示，在基輔、 哈爾科夫和赫爾松等前線，實際發生在烏克蘭小人物身上的真實事件。

正是這些有血有淚、令人動容的影片觸動世人心弦，喚醒國際社會對烏克蘭的支持。

俄烏之戰或許才剛開始，地面戰似乎陷僵持不下的局面。但目前為止，資訊戰勝負已見分曉。