我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視：烏俄2日可能第二次談判 地點改在波蘭、白俄邊界

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

烏克蘭將取得歐盟國家的70架俄系戰機？實情恐非如此

編譯周辰陽／即時報導
米格29戰機，資料畫面。路透
米格29戰機，資料畫面。路透

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾在2月26日的記者會曾暗示，歐盟會員國將提供戰機給烏克蘭，烏國議會也自稱將接收北約組織與歐盟國家的70架俄系戰機。但現有報導顯示，烏克蘭可否自歐盟會員國取得迎戰俄軍的戰機董怕還在未定之天。

據報導，波瑞爾28日稍微修正原來的發言，承認任何戰機轉移不會來自歐盟本身，而是要由個別歐盟國家「雙邊」捐贈。美國之音（俄語服務）白宮特派記者Misha Komadovsky轉述烏克蘭議會在官方推特發文，稱烏國將接收北約組織與歐盟國家的70架俄系戰機。

根據烏語推文，這批俄系戰機來自波蘭、保加利亞與斯洛伐克。保加利亞捐贈16架米格29與14架米格25，波蘭與斯洛伐克分別提供28架跟12架的米格29。另據烏克蘭執政黨國會議員Galina Tretyakova一篇已下架的臉書貼文，還有烏國官員向POLITICO透露的說法，烏國飛官已經抵達波蘭，開始預期他們將獲贈戰機的接管程序。

然而，波蘭與斯洛伐克政府的代表並未立即回應評論請求。POLITICO Europe記者Hans von der Burchard表示，保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）已經回絕烏方請求，而且就他了解，波蘭政府也拒絕參與此事，直指波瑞爾的大膽宣布似乎「完全瓦解」。另有網友提出質疑，認為烏克蘭議會推文內容，等於基本上拿走保加利亞跟斯洛伐克的全部空軍。

歐盟 烏克蘭 白宮

上一則

烏克蘭急需增兵 監獄釋放「有軍事背景」囚犯參戰

延伸閱讀

開戰Day6／俄軍攻擊哈爾科夫住宅區 烏外長籲全面孤立俄國

開戰Day6／俄軍攻擊哈爾科夫住宅區 烏外長籲全面孤立俄國
央視：烏俄2日可能第二次談判 地點改在波蘭、白俄邊界

央視：烏俄2日可能第二次談判 地點改在波蘭、白俄邊界
烏國向俄士兵心戰喊話：投降就能獲「500萬」過新生活

烏國向俄士兵心戰喊話：投降就能獲「500萬」過新生活
影／烏國駐美大使：俄羅斯投真空彈 欲造成嚴重破壞

影／烏國駐美大使：俄羅斯投真空彈 欲造成嚴重破壞

熱門新聞

俄軍24日砲擊烏克蘭基輔附近。(美聯社)

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

2022-02-24 13:03
普亭24日下令出兵烏克蘭。美聯社

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

2022-02-26 08:11
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
抗議者舉著將希特勒與普亭並列的標語。(Getty Images)

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

2022-02-24 10:34
俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。美聯社

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

2022-02-25 21:46

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？
普亭從非洲雇400傭兵 傳下令暗殺烏克蘭總統與23高官

普亭從非洲雇400傭兵 傳下令暗殺烏克蘭總統與23高官