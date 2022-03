烏克蘭將取得歐盟國家的70架俄系戰機？實情恐非如此

歐盟 外交和安全政策高級代表波瑞爾在2月26日的記者會曾暗示,歐盟會員國將提供戰機給烏克蘭 ,烏國議會也自稱將接收北約組織與歐盟國家的70架俄系戰機。但現有報導顯示,烏克蘭可否自歐盟會員國取得迎戰俄軍的戰機董怕還在未定之天。

據報導,波瑞爾28日稍微修正原來的發言,承認任何戰機轉移不會來自歐盟本身,而是要由個別歐盟國家「雙邊」捐贈。美國之音(俄語服務)白宮 特派記者Misha Komadovsky轉述烏克蘭議會在官方推特發文,稱烏國將接收北約組織與歐盟國家的70架俄系戰機。

根據烏語推文,這批俄系戰機來自波蘭、保加利亞與斯洛伐克。保加利亞捐贈16架米格29與14架米格25,波蘭與斯洛伐克分別提供28架跟12架的米格29。另據烏克蘭執政黨國會議員Galina Tretyakova一篇已下架的臉書貼文,還有烏國官員向POLITICO透露的說法,烏國飛官已經抵達波蘭,開始預期他們將獲贈戰機的接管程序。

然而,波蘭與斯洛伐克政府的代表並未立即回應評論請求。POLITICO Europe記者Hans von der Burchard表示,保加利亞總理佩特科夫(Kiril Petkov)已經回絕烏方請求,而且就他了解,波蘭政府也拒絕參與此事,直指波瑞爾的大膽宣布似乎「完全瓦解」。另有網友提出質疑,認為烏克蘭議會推文內容,等於基本上拿走保加利亞跟斯洛伐克的全部空軍。

New - Bulgaria has rejected Ukraine's request to supply the country’s airforce with Mig-29 fighter jets to tackle Russian air supremacy.



Seems like Josep Borrell's bold announcement that EU is "going to supply fighter jets” fell completely apart. More:https://t.co/yUyUwlFfmq