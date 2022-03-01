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烏克蘭戰報#12：基輔城外…俄軍的60公里「攻城長蛇」

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俄國大軍停留在基輔城北25公里，一字排開的侵攻軍部隊總長度竟然長達60公里。在入侵作戰初期受阻後，俄軍對烏克蘭的作戰策略，正進入無差別殺傷的下一階段。美聯社
俄國大軍停留在基輔城北25公里，一字排開的侵攻軍部隊總長度竟然長達60公里。在入侵作戰初期受阻後，俄軍對烏克蘭的作戰策略，正進入無差別殺傷的下一階段。美聯社

俄國大軍停留在基輔城北25公里，一字排開的侵攻軍...大部隊總長度竟然長達60公里。」在入侵作戰初期受阻後，俄軍對烏克蘭的作戰策略，正進入無差別殺傷的下一階段。28日，烏東激戰中的全國第二大城哈爾科夫，以及死守拖住俄軍西進速度的東北重鎮車尼哥夫，都遭俄軍密集城市轟炸，以空襲、多管火箭直轟「城鎮住民稠密區」重創殺傷；與此同時，持續在基輔外圍交戰的首都戰線，俄軍周一也出現了大規模增援。

目前已知大量俄軍的摩托化與機械化步兵，正集結在基輔城北25公里，大量的軍卡、裝甲車輛與補給車隊，塞滿了整條南北向公路，部隊一字排開的誇張「長蛇陣」，頭尾陣勢竟一路綿延超過60公里——儘管俄國大軍在烏北的「侵攻塞車」，非常不符合現代戰爭的一般常識；但在基輔城區已開始出現醫藥、糧食、與一般市民物資配給窘境的當下，俄軍在基輔城外壓倒性集結數量，也讓這場首都戰役，正不安地朝「渴殺圍城」的殘酷方向前進。

俄軍28日在基輔城北所出現的「60公里長蛇陣」，是由衛星空拍公司Maxar於周一所拍下的戰場實況。照片顯示，這批俄國兵團的「蛇頭」已深入基輔西北、曾爆發多次激戰但已被摧毀無法使用的安諾托夫機場一帶，距離首都市中心約25公里；至於「蛇尾」的位置，則在車諾比封鎖區南側的普里比爾西克鎮附近，明顯由白俄羅斯邊境開入。

Maxar向路透表示：俄軍在基輔城北布陣的頭尾距離，一路連續長達64公里；詭異的是，這批由戰車、火砲、裝甲運兵車、軍卡、補給油罐車所組成的龐大軍車隊，全都沿著「烏克蘭的公路幹道」一字排開，

「就像是很嚴重的『公路塞車』一樣，長蛇的前進頗為緩慢，部分地區甚至有3到4個幹道並排停車、變成大型公路停車場的怪異現象。」

「就像是很嚴重的『公路塞車』一樣，長蛇的前進頗為緩慢，部分地區甚至有3到4個幹道...
「就像是很嚴重的『公路塞車』一樣，長蛇的前進頗為緩慢，部分地區甚至有3到4個幹道併排停車、變成大型公路停車場的怪異現象。」 美聯社

28日，烏東激戰中的全國第二大城哈爾科夫，以及死守拖住俄軍西進速度的東北重鎮車尼...
28日，烏東激戰中的全國第二大城哈爾科夫，以及死守拖住俄軍西進速度的東北重鎮車尼哥夫，都遭俄軍密集城市轟炸，以空襲、多管火箭直轟「城鎮住民稠密區」重創殺傷。圖為基輔市內情景。 路透

俄軍的長蛇布陣，把部隊陣線拉得極薄又長，這不僅非常容易遭到烏軍兩側伏擊，一字排開的沿線也沒有足夠的防空火力護航。儘管當前在基輔城北、聶伯河以西的地段，已沒有足夠數量的烏軍武力，能夠有效阻擋從白俄羅斯境內不絕湧出的俄國大軍；但俄軍完全不符合常理的怪異布陣，卻極容易遭到烏克蘭軍民的沿路伏擊——無論是無人機轟炸、沿路設伏、還是民兵攻擊，都可能導致混亂重創——只要長蛇的身體遭遇烏軍打擊，後段車隊就將因為前方塞車、機動空間不足，而被全線卡在公路上進退不得，成為地獄公路的炸射活靶。

但為什麼俄軍要擺出如此偏離常理的拖沓陣式呢？外界推測主要認為：這應與俄軍的前線指揮混亂有直接關係。雖然把大部隊集中在狹長道路上，明顯不利於防守、且顯著拖垮機械化部隊前進的速度優勢。但從戰爭前五天的狀況來看，俄國總指揮似乎沒有料到「烏克蘭沒有一戰就潰」，因此除了空降軍、以及特種部隊的前鋒精銳之外，其他單位的補給分配、情資路線都沒能有效整合，因此才不斷出現部隊迷路、部隊斷炊、部隊走散而遭分兵擊破一一消滅的窘境。

除此之外，第一波開進烏北的俄國侵攻軍，目前似乎收到後方急催前進、好為即將投入戰場的白俄羅斯軍隊讓出「機動空間」。根據白俄方面的消息，白俄獨裁者盧卡申科已經三番兩次收到克里姆林宮的出兵急令，儘管白俄軍隊的數量、裝備等級明顯不如俄軍，但其部隊很可能會作為「預備奇兵」朝烏克蘭西部突進——白俄軍的目的不是與烏克蘭首都部隊正面交鋒，而是要盡早突破、切斷基輔西南側的補給路線，以防止北約盟軍透過波蘭邊境，向基輔戰區運補「戰爭物資」。

事實上，俄軍長蛇南進的「數量威脅」，已讓死守基輔的烏克蘭軍民感到極大壓力。儘管基輔市政府的最新說法強調，烏克蘭首都「目前」還沒有被徹底包圍，但從2月27日開始，城市內已開始出現了明顯的物資短缺——像是麵包，以及一般醫療用的紗布、消毒藥物、抗生素...等糧食與醫藥，都出現了日漸明顯的配給與庫存困境。

圖為基輔地區的城市布查，市長Anatolii Fedoruk環顧戰火波及的四周，...
圖為基輔地區的城市布查，市長Anatolii Fedoruk環顧戰火波及的四周，表示：「布查就是烏克蘭，布查是自由的。而且我們將會把這裡重建得更好。」 取材自推特

一輛燒焦的坦克出現在基輔街道上。路透
一輛燒焦的坦克出現在基輔街道上。路透

圖為烏克蘭士兵站在基輔的一家超市內。路透
圖為烏克蘭士兵站在基輔的一家超市內。路透

雖然基輔目前的城市機能仍能運作，除了被轟炸的局部範圍外，大部分城區還有能供應水電與網路通訊。但隨著俄國侵攻軍有意識地從城西進攻、甚至迂迴到城郊南部發動激戰，整個基輔都會區的「後路」也逐日被俄軍縮緊，儘管從南方與東北戰線進逼而來的俄軍，目前還沒能直接包圍或威脅基輔城東與聶伯河東岸，但軍民往西撤退與戰鬥物資運補入城的補給路線，卻也越來越有危機。

烏克蘭軍方向CNN透露，雖然基輔城內的軍民火力，原本就準備了至少足以「激戰10日」的各種彈藥，就火力補給來講暫時還游刃有餘，但由於守城軍中有大量的補充兵與民間義勇兵，這些不具豐富戰鬥經驗的業餘軍人，在彈藥殺傷－消耗的比例上，可能會比正規軍多出3到5倍。因此隨著圍城戰的強度升高與時間拖長，能不能有效維持後勤運補？也將從本周開始成為基輔戰役的最重關鍵。

金融時報表示，雖然目前北約各國多以波蘭為「補給跳板」，試圖在最短時間內把各種軍火、民生物資送入基輔圍城區，但波蘭邊境離基輔畢竟還有半個烏克蘭、超過500公里遠；雖然俄軍尚未完全壓制烏克蘭天空，但仍有空中優勢，在北約無法直接出兵（會被俄國直接視為對俄開戰）的狀態下，無論是機場空投運補、還是地面運補車隊的強勢挺進，都有可能遭遇俄國空軍或砲兵的狙擊與轟炸——因此要如何穩定而即時的把資源送入首都區？也才成為烏克蘭第二波對俄抗戰的絕對關鍵。

圖為烏克蘭使用的土耳其TB2無人機攻擊俄軍。 取材自推特
圖為烏克蘭使用的土耳其TB2無人機攻擊俄軍。 取材自推特

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