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烏克蘭急需增兵 監獄釋放「有軍事背景」囚犯參戰

編譯中心／綜合28日電
烏克蘭呼籲市民加入抵禦俄羅斯入侵的隊伍外，現在要釋放囚犯參戰。(美聯社)
烏克蘭呼籲市民加入抵禦俄羅斯入侵的隊伍外，現在要釋放囚犯參戰。(美聯社)

俄烏戰事進入第五天，外界都在期盼會談能夠緩和局勢，不過同時俄軍兵臨城下，包圍烏克蘭首都基輔，總統澤倫斯基27日警告「未來24小時至關重要」。另外，烏克蘭為增加兵力，該國檢察官稱有大批曾是軍人的囚犯獲釋，走上戰場。

香港01報導，澤倫斯基表示，烏克蘭政府做出一個道德上困難的決定，即允許有實戰經驗的在押人員獲釋，讓他們能夠彌補犯下錯誤的愧疚。

檢察官辛紐克（Andriy Sinyuk）27日接受媒體訪問時也透露，該國目前正在釋放有軍事背景的囚犯，讓他們參與對抗俄軍的「特別行動」。辛紐克說，這項措施是由高級別官員決議出的，目前對於要釋放哪些囚犯有諸多考量，包括「具有軍事作戰經驗，曾為國家立下功績以及具有悔意」，並坦言是一個複雜的問題。

在這些囚犯中，辛紐克特別提及兩人，分別是前軍人托賓（Sergey Torbin）、巴拉布哈（Dmitry Balabukha）。托賓曾參與頓內次克、盧甘斯克作戰，2018年涉嫌刺殺民權鬥士漢茨克（Kateryna Handziuk）被捕，判刑6年6個月。巴拉布哈則在2018年在巴士站與一名男子爭執後將他刺殺，被判入獄9年。

隨著俄羅斯軍隊接近烏克蘭首都基輔，烏克蘭政府正在積極武裝平民。媒體報導，27日在基輔郊區又爆發戰鬥。

澤倫斯基27日表示願意與俄方展開談判，然而他也表示，對結果抱持懷疑態度：「老實說，我實在不相信這次會談的結果，但姑且一試吧。」

烏克蘭 澤倫斯基 檢察官

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