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烏克蘭全民自製汽油彈 女童也幫忙 酒廠偷罵：普丁蠢蛋

編譯中心／綜合28日電
在利維夫的人道救援中心，女童幫忙整理製造汽油彈所需的空瓶。(Getty Images)
在利維夫的人道救援中心，女童幫忙整理製造汽油彈所需的空瓶。(Getty Images)

俄烏戰爭延燒，但相較於俄羅斯大軍使用破壞力驚人的武器，烏克蘭得依靠各國提供，陷入數量不足的困境。烏克蘭當局日前呼籲民眾自製汽油彈保家衛國，全國各地民眾響應，不分男女老少，連小女孩也加入；西部城市利維夫更有一家酒廠宣布停止釀酒，全面改生產汽油彈，提供給當地民眾使用。

一名美國退役軍官在推特表示，利維夫的真理啤酒廠（Pravda Brewery）宣布，即起暫停啤酒釀造業務，全力為烏克蘭民眾製作汽油彈。酒廠還有特製的酒標，圖案設計成裸體的普亭坐在王座上，直接寫著「普亭蠢蛋」（Putin is a dickhead）。

烏克蘭利維夫酒廠啤酒釀製廠已經停業，轉而製造汽油彈。（取材自推特）
烏克蘭利維夫酒廠啤酒釀製廠已經停業，轉而製造汽油彈。（取材自推特）

酒廠員工表示，過去幾年烏克蘭人民已體認到，就算要拿起汽油彈來當武器，烏克蘭人也必須為自己的自由而奮戰。民眾說，如果交通沒有受阻，會設法把做好的汽油彈送到前線或首都基輔。

民眾在利維夫酒廠協助製造汽油彈。(Getty Images)
民眾在利維夫酒廠協助製造汽油彈。(Getty Images)

至於在烏克蘭西部的克奧提科夫，市府逐一擬定作戰計劃，數百人被徵召入伍，警方則教導民眾如何製作和投擲汽油彈。該地區被警告可能會遭到白俄羅斯軍隊的攻擊。向來聲稱只是與俄國進行聯合軍事演習的白俄，若真派軍進入烏克蘭邊境，將代表這場戰爭顯著升級。

除此之外，當地民眾也自動自發，捐贈並整理醫療用品和食物等物資，打算運送到基輔。25歲女子迪辛德拉25日才與男友逃離基輔，隨即建立起線上系統，尋找首都民眾所需的藥品和物資。

烏克蘭 白俄羅斯 普亭

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