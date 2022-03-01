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「世界最大飛機」 烏克蘭夢想號傳被俄軍炸毀

編譯中心／綜合28日電
烏克蘭製造的全球最大飛機 An-225運輸機，已於莫斯科入侵烏克蘭的第4天在基輔郊區毀於俄軍砲火。（取材自推特）
烏克蘭製造的全球最大飛機 An-225運輸機，已於莫斯科入侵烏克蘭的第4天在基輔郊區毀於俄軍砲火。（取材自推特）

烏克蘭國營集團Ukroboronprom 27日表示，烏克蘭製造的全球最大飛機An-225運輸機，已於莫斯科入侵烏克蘭的第4天在基輔郊區毀於俄軍砲火。不過，俄羅斯媒體認為這是假消息，製造該飛機的安托諾夫公司表示目前無法確認飛機狀態。

Ukroboronprom聲明指出，俄軍在基輔附近戈斯托梅利的安托諾夫機場（Antonov）摧毀了An-225；俄國軍隊25日聲稱占領該機場。衛星圖片顯示，存放AN-225的飛機庫部分損毁嚴重。

這架獨一無二的飛機名為Mriya，即烏克蘭語的「夢想」，長84公尺，可載運多達250公噸貨物，時速高達850公里，1988年起投入服務。在其他國家發生危機時，「夢想號」有時會被徵用來運送救援物資，例如2010年海地地震後，就曾運送物資到鄰國多明尼加；新冠疫情爆發初期，也被用來運送醫療用品。

烏克蘭外交部長庫列巴在推特表示：「俄國或許毀了我們的『夢想號』，但絕對毀不了我們成為強大、自由、民主歐洲國家的夢想，我們終會勝利！」Ukroboronprom估計修復「夢想號」恐耗費超過30億美元，耗時恐逾5年。

另一方面，北約秘書長史托騰柏格今天表示，北約無意在烏克蘭上空實施禁飛區。專家表示北約若實施禁飛區，西方恐將捲入與俄羅斯直接衝突。

烏克蘭一再呼籲北約成員國設禁飛區，要求北約戰機部署到烏克蘭領空，以阻止俄國空軍入侵。不過，北約對此保持觀望。今天史托騰柏格受訪時強調，北約無意在烏克蘭領空實施禁飛區，北約有責任確保情況不會失控，以防止俄國與北約盟國在歐洲爆發全面戰爭。

專家表示，設立禁飛區是對特定區域飛行的飛機可以下達射擊的決定，設置禁飛區就是朝戰事前進。

烏克蘭 俄國 機場

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